Головна Фінанси Повірка лічильника газу — які нюанси мають знати споживачі

Повірка лічильника газу — які нюанси мають знати споживачі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 08:50
Повірка газового лічильника у 2025 році — які діють умови та коли необхідно платити
Газова плита та платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Оператори газорозподільних мереж (ГРМ) зобов'язані здійснювати повірку побутових лічильників природного газу в домогосподарствах. Українцям пояснили, які є види відповідних перевірок та хто має контролювати терміни повірки приладів обліку.

Про це повідомила Чернігівська філія "Газмережі" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Умови повірки газового лічильника у 2025 році

Із запитаннями щодо умов проведення повірки лічильників під час воєнного стану звертаються деякі українські громадяни. Зокрема, вони цікавляться, хто має бути ініціатором відповідної перевірки та які нині діють терміни проведення контролю за приладами обліку.

"Які тепер умови проведення повірки лічильника? Коли підходить термін повірки, я повинна звертатись до Газмереж, чи, як раніше було, мені зателефонують і скажуть час прибуття фахівців для зняття лічильника?", — йдеться в одному зі звернень.

За інформацією філії "Газмережі", процедура повірки побутових лічильників природного газу, що використовуються у домогосподарствах, є важливою для забезпечення правильного обліку спожитого ресурсу та запобігання похибок у розрахунках за газопостачання. Її проводять в рамках вимог закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" та норм Кодексу газорозподільних систем. 

У 2025 році громадяни не повинні стежити за термінами здійснення повірок, адже це входить в обов’язок Оператора ГРМ, тобто філії "Газмережі". 

Ініціаторами періодичних повірок виступають газорозподільчі компанії, які, як правило, заздалегідь попереджають споживачів про потребу у проведенні відповідної процедури. 

"Не хвилюйтеся щодо контролю термінів повірки газового лічильника — це обов’язок Оператора ГРМ, тобто Чернігівської філії "Газмережі". Вам не потрібно самостійно стежити за датами — наші фахівці завчасно повідомлять, коли прийде час повірки, і виконають усі необхідні роботи", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть самостійно перевірити дату наступної повірки в особистому кабінеті на офіційному сайті Газмережі. 

Коли мають ініціювати повірку приладів споживачі

За даними філії, інтервали між перевірками побутових лічильників газу становлять вісім років. Вони можуть бути як періодичними, так і позачерговими. 

Зокрема, перевірка приладу обліку газу може бути позачерговою з ініціативи споживача, якщо він запідозрив збої у роботі лічильника.

"Якщо ви помітили, що лічильник не працює, працює з перебоями, показує некоректні дані або випадково пошкодили пломбу — обов’язково зверніться до найближчого Центру обслуговування клієнтів. У такому випадку може знадобитися позапланова повірка", — пояснили у філії.

Якщо прилад забрали на повірку, і він пройшов її, то оператор газорозподільних мереж повинен повернути його не пізніше ніж через два місяці з дня зняття.  

Послуга періодичної повірки лічильників є безплатною, однак, якщо була позачерговою з ініціативи споживача і не підтвердила факту збоїв, витрати ляжуть на плечі ініціатора перевірки.

Раніше ми писали, скільки платитимуть українці за природний газ, воду та електроенергію з вересня 2025 року. Конкретна вартість комунальних послуг може відрізнятися залежно від регіону проживання. 

Також ми розповідали про те, що клієнти Нафтогазу можуть отримати від компанії бонус, якщо будуть розраховуватися за ресурс через онлайн-сервіси. Також потрібно встигнути зробити оплату до певної кінцевої дати.  

комунальні послуги облгази гроші газ лічильники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
