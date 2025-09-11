Отключение газа за неуплату в 2025 году — кому грозит и как действовать

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине, несмотря на войну, бытовые потребители обязаны ежемесячно передавать показатели газового счетчика и своевременно осуществлять оплату. В частности, даже за незначительные долги за распределение газа клиенты могут остаться без голубого топлива.

Угроза отключения газа за неуплату в 2025 году

В начале полномасштабной войны в Украине ввели мораторий на отключение должников от жилищно-коммунальных услуг и начисление пени. Однако из-за злоупотребления правом в неуплате за услуги даже состоятельными гражданами в относительно спокойных регионах правительство отменило действие этого моратория для большинства украинцев в конце 2023 года.

Сейчас запрет на отключение газа за неуплату распространяется только на территории, где продолжаются боевые действия, или являются оккупированными, или если недвижимость была повреждена во время военных действий.

В связи с этим даже посреди отопительного периода домохозяйствам-должникам грозит прекращение газоснабжения. При этом не имеет значения размер долга. Основную роль в этом вопросе играет нарушение сроков оплаты за игнорирование предупреждений об угрозе прекращения газоснабжения за непогашение долгов.

О том, что украинцам во время военного положения отключают газоснабжение за долги за газ и его распределение, свидетельствуют сообщения самих граждан на страницах Нафтогаза в соцсетях.

Скриншот обращения. Источник: ГК Нафтогаз

Как избежать отключения газа и правила возобновления

Украинским законодательством установлены граничные сроки оплаты за распределение газа. Граждане обязаны оплачивать доставку голубого топлива до 20 числа месяца включительно, в котором предоставляется услуга.

Рассчитываться за поставку природного газа в рамках базового годового предложения потребители должны не позднее 25 числа следующего месяца.

Если должник не оплатит долг после предупреждений, поставщик имеет законное право начать процедуру прекращения предоставления услуги. В таком случае полного погашения долга для возобновления услуги будет недостаточно. Клиентам придется также возместить расходы за прекращение и восстановление газоснабжения.

Также факт задолженности грозит потерей субсидии. Ее отменят, если есть неуплата более трех месяцев, а общая сумма задолженности превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов (около 680 грн).

Для того, чтобы восстановить газоснабжение, граждане должны оплатить задолженность и обратиться в местную газораспределительную компанию, предоставить необходимые документы и доступ к газовому оборудованию для осуществления проверки и пуска газа.

Стоимость восстановления газоснабжения может отличаться в зависимости от причины отключения и области.

