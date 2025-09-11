Отключение газа за неуплату в 2025 году — кому грозит и как действовать

Отключение газа за неуплату — что стоит знать в 2025 году
В Украине, несмотря на войну, бытовые потребители обязаны ежемесячно передавать показатели газового счетчика и своевременно осуществлять оплату. В частности, даже за незначительные долги за распределение газа клиенты могут остаться без голубого топлива.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
Угроза отключения газа за неуплату в 2025 году
В начале полномасштабной войны в Украине ввели мораторий на отключение должников от жилищно-коммунальных услуг и начисление пени. Однако из-за злоупотребления правом в неуплате за услуги даже состоятельными гражданами в относительно спокойных регионах правительство отменило действие этого моратория для большинства украинцев в конце 2023 года.
Сейчас запрет на отключение газа за неуплату распространяется только на территории, где продолжаются боевые действия, или являются оккупированными, или если недвижимость была повреждена во время военных действий.
В связи с этим даже посреди отопительного периода домохозяйствам-должникам грозит прекращение газоснабжения. При этом не имеет значения размер долга. Основную роль в этом вопросе играет нарушение сроков оплаты за игнорирование предупреждений об угрозе прекращения газоснабжения за непогашение долгов.
О том, что украинцам во время военного положения отключают газоснабжение за долги за газ и его распределение, свидетельствуют сообщения самих граждан на страницах Нафтогаза в соцсетях.
Как избежать отключения газа и правила возобновления
Украинским законодательством установлены граничные сроки оплаты за распределение газа. Граждане обязаны оплачивать доставку голубого топлива до 20 числа месяца включительно, в котором предоставляется услуга.
Рассчитываться за поставку природного газа в рамках базового годового предложения потребители должны не позднее 25 числа следующего месяца.
Если должник не оплатит долг после предупреждений, поставщик имеет законное право начать процедуру прекращения предоставления услуги. В таком случае полного погашения долга для возобновления услуги будет недостаточно. Клиентам придется также возместить расходы за прекращение и восстановление газоснабжения.
Также факт задолженности грозит потерей субсидии. Ее отменят, если есть неуплата более трех месяцев, а общая сумма задолженности превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов (около 680 грн).
Для того, чтобы восстановить газоснабжение, граждане должны оплатить задолженность и обратиться в местную газораспределительную компанию, предоставить необходимые документы и доступ к газовому оборудованию для осуществления проверки и пуска газа.
Стоимость восстановления газоснабжения может отличаться в зависимости от причины отключения и области.
