Головна Фінанси Рахунки за газ — Нафтогаз закликав актуалізувати дані

Рахунки за газ — Нафтогаз закликав актуалізувати дані

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 08:50
Нафтогаз просить актуалізувати дані рахунків — що треба знати
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили, кому зі споживачів необхідно актуалізувати дані. Українцям пояснили, що процедуру оновлення інформації можна пройти на сайті gas.ua, подавши онлайн-заявку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Читайте також:

Що треба знати про актуалізацію даних рахунків Нафтогазу

За інформацією компанії, вимога актуалізації даних є необхідною умовою для гарантування якісного обслуговування та ефективної взаємодії клієнтів з Нафтогазом. Проходження відповідної процедури забезпечить безперебійний доступ до всіх сервісів компанії та своєчасного отримання важливої інформації щодо особових рахунків.

Також оновлення даних необхідне у разі зміни адреси, прізвища, зміна власника житла або виявлення неточностей своїх даних у системі ГК "Нафтогаз України".

"Актуалізація — це простий крок, щоб завжди залишатися на зв’язку з нами та отримувати точну інформацію про газопостачання", — йдеться у повідомленні.

Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як клієнтам актуалізувати дані

Пройти процедуру актуалізації інформації можна дистанційно на порталі gas.ua у розділі "Актуалізація даних". Вона передбачає наступні етапи:

  1. Ідентифікацію за номером рахунку та перших трьох літер прізвища;
  2. Верифікацію через СМС-код/дзвінок;
  3. Подання заяви через портал Дія, ID.GOV.UA чи сайт.

Попередньо необхідно підготувати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина (старий зразок або ID-карта з витягом про місце проживання);
  • ідентифікаційний код;
  • документи з підтвердженням зміни (зокрема, свідоцтво про зміну прізвища, документ на право власності, останній рахунок за газ чи його розподіл).

Після цього необхідно підписати заяву (Дія.Підпис, КЕП або власноруч), завантажити фото/скан-копії документів у форматах PDF, JPG або PNG.

Раніше ми писали, що Нафтогаз закликав не чекати паперових платіжок в поштовій скриньці, оскільки їх можна отримати раніше в електронній версії. Такий формат доступний вже до 12-го числа. 

Також ми розповідали, що не завжди клієнтам Нафтогазу повертають гроші за переплату чи помилкову оплату за надані послуги. Там пояснили, коли передбачені відповідні випадки. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
