Рахунки за електрику — відомо, чи відріжуть світло за чужі борги

Прилад обліку електроенергії. Фото: Unplush

Українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, яка є постачальником електроенергії, Yasno.

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Покарання за чужий борг

Як зазначили у пресслужбі компанії, під час оформлення угод про купівлю нерухомості потрібно ретельно перевіряти стан комунальних рахунків на предмет заборгованості. Іноді громадяни, які придбали житло на вторинному ринку, виявляють чужу заборгованість за комунальні послуги.

Цей факт може стати приводом для відключення електроенергії в квартирі. Щоб не постраждати від недобросовісності попереднього власника, потрібно вимагати погашення боргу.

Особовий рахунок на житло в обов'язковому порядку потрібно переоформлювати новому власнику на себе. Це необхідно робити навіть у випадку, якщо квартира дісталась від родичів у спадок:

"Тільки так ви отримаєте всю інформацію про нарахування, борги та оплати, а також уникнете відключень за борги, про які могли і не здогадуватися. А ще це необхідно для того, щоб отримувати всі переваги від програми лояльності Yasno", — повідомили у пресслужбі.

Як переоформити особовий рахунок

Для того, щоб переоформити особовий рахунок, новому власнику необхідно звернутися до оператора системи розподілу, що здійснює обслуговування будинку. Там слід написати та подати заявку постачальнику.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні влада скасувала пеню за несплату комунальних послуг та можливість відключення від надання послуги за борги. Через це побутові споживачі почали зловживати свавіллям та затримувати платежі чи не платити повністю.

Після того, як борг сягнув рекордного значення, уряд з 2024 року скасував заборону на відключення електричної енергії та газу боржникам. Рішення не поширюється на тих українців, які проживають на окупованих територіях чи в "гарячих точках".

Як зазначали експерти, українців позбавлять електропостачання за таких умов:

сума заборгованості перевищує 3 тисячі гривень;

термін боргу перевищує два місяці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни можуть самостійно обрати будь-який уповноважений банк для отримання житлових субсидій та пільг можна. Фінустанови зібрані в єдиний перелік.

Також ми писали, що у Нафтогазі заявили, що без лібералізації та прозорості енергоринку подальша євроінтеграція буде неможлива. Вагомим кроком, який буде необхідно зробити, має стати відмова від ручного регулювання тарифів.