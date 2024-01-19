Заборгованість за електрику — через яку суму українців позбавлять послуги

Прилад обліку електроенергії. Фото: m.elektro

Українським громадянам озвучили суму заборгованості, через яку загрожує відключення електричної енергії. Норма торкнеться тільки певної частини регіонів.

Про це розповів експерт сфери енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Читайте також:

Покарання боржників за електрику

З початку 2024 року Кабінет міністрів повернув право постачальників житлово-комунальних послуг здійснювати покарання боржників. Заборону на відключення від послуг скасували через те, що рекордно збільшилися неплатежі. Громадяни заборгували Укренерго за електроенергію за час війни близько 20 млрд гривень. Через це уряд пішов на такий радикальний крок.

Зокрема, у компанії YASNO, що займається постачанням електроенергії, попередили про відключення електроенергії боржникам багатьох жителів країни з 1 лютого цього року.

За яких умов почнуть вимикати електрику

Як зазначив Андріан Прокіп, почнуть позбавляти електропостачання споживачів за таких умов:

сума заборгованості перевищує 3 тис. грн;

термін заборгованості перевищує два місяці.

Така норма поширюватиметься тільки на ту частину України, де немає активних бойових дій.

За даними постачальників, борг по Києву становить один мільярд гривень, більше мільярда — у Чернівецькій області. Середній розмір боргу в столиці дорівнює 7,13 тис. грн. В деяких областях середній борг вищий, в окремих — нижчий.

За офіційними даними, на кінець жовтня 2023-го загальний борг побутових споживачів за електрику становив близько 11 млрд гривень.

Борги негативно впливають та ускладнюють роботу енергетичних компаній.

"Але ці борги, може б, і не стали критичною проблемою сьогодні, якби вони були єдиними. Тариф для населення, навіть після нещодавнього суттєвого підвищення у червні, залишається дотаційним та не покриває усіх витрат на виробництво і постачання електроенергії побутовим споживачам. Донорами цього субсидування є державні компанії — Енергоатом та Укргідроенерго. Але і вони не в стані покрити цей розрив повністю", — наголосив експерт.

Як перевірити заборгованість та списати її

Споживачі можуть перевірити інформацію про борг за електрику за адресою, звернувшись у ЖЕК та надавши співробітникам дані. Також це можна зробити через банк, яким користуєтеся людина для сплати послуги, у вкладці "Комунальні платежі" є вся інформація про заборгованість та оплачені послуги.

Можна списати борг, що дозволить уникнути відключення. Можна не хвилюватися тим, хто має:

троє і більше прийомних дітей;

власникам дитячого будинку сімейного типу;

жителям, здоров'я і життєдіяльність яких залежать від медприладів;

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю першої та другої групи;

необхідний догляд за дітьми з інвалідністю чи особами, які отримали каліцтва в дитинстві.

Також мораторій на відключення залишили для жителів територій, що визнані окупованими чи такими, які вважаються зоною бойових дій.

Покарання торкнеться "злісних неплатників", а тим, хто справно платить чи оформили субсидію, можна теж не хвилюватися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.