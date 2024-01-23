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Отключение электричества с 1 февраля — известно, накажут ли за чужие долги

23 января 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Счета за электричество — известно, отрежут ли свет за чужие долги
Прибор учета электроэнергии. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, являющейся поставщиком электроэнергии, Yasno.

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Наказание за чужой долг

Как отметили в пресс-службе компании, при оформлении соглашений о покупке недвижимости нужно тщательно проверять состояние коммунальных счетов на предмет задолженности. Иногда граждане, купившие жилье на вторичном рынке, позже узнают о чужой задолженности за коммунальные услуги.

Этот факт может послужить поводом для отключения электроэнергии в квартире. Чтобы не пострадать от недобросовестности предыдущего владельца, нужно потребовать погашения долга.

Личный счет на жилье в обязательном порядке нужно переоформлять новому владельцу на себя. Это необходимо делать даже в случае, если квартира досталась от родственников по наследству.

"Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах, а также избежите отключений за долги, о которых могли и не догадываться. А еще это необходимо для того, чтобы получать все преимущества от программы лояльности Yasno", — сообщили в пресс-службе.

Как переоформить лицевой счет

Для того, чтобы переоформить лицевой счет, новому владельцу необходимо обратиться к оператору системы распределения, осуществляющему обслуживание дома. Там следует написать и подать заявку поставщику.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти отменили пеню за неуплату коммунальных услуг и возможность отключения от предоставления услуг за долги. Поэтому бытовые потребители начали злоупотреблять произволом и задерживать платежи или не платить вовсе.

После того, как долг достиг рекордного значения, правительство с 2024 года отменило запрет на отключение электрической энергии и газа должникам. Решение не распространяется на украинцев, проживающих на оккупированных территориях или в "горячих точках".

Как отметили эксперты, украинцев лишат электроснабжения при следующих условиях:

  • сумма задолженности превышает 3 тысячи гривен;
  • срок долга превышает два месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане могут самостоятельно выбрать любой уполномоченный банк для получения жилищных субсидий и льгот. Финучреждения собраны в единый перечень.

Также мы писали, что в Нафтогазе заявили, что без либерализации и прозрачности энергорынка дальнейшая евроинтеграция будет невозможна. Весомым шагом, который необходимо будет сделать, должен стать отказ от ручного регулирования тарифов.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
долги

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