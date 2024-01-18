Ринкові тарифи в Україні — у Нафтогазі готуються до змін

Працівник енергосфери. Фото: Unplush

У НАК "Нафтогазі України" стверджують, що українському енергетичному законодавству вдалося досягнути високого рівня "синхронізації" із європейським, зокрема, із Третім енергопакетом. Проте без лібералізації та прозорості енергоринку подальша євроінтеграція буде неможлива.

Про це розповів голова правління компанії Олексій Чернишов.

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Перехід на нові європейські правила

За словами посадовця, в України упродовж кількох років є відокремлений оператор газотранспортної системи та більш ніж 1,5 року вітчизняна електроенергетична система поєднана з європейською мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Також з квітня 2023 року сховища "Укртрансгазу" пройшли сертифікацію відповідно до нових європейських правил.

Окрім того, до того, як стати членом Європейського Союзу (ЄС), Україна вже бере участь в таких ініціативах як AggregateEU, що є європейською платформою спільних закупівель природного газу.

Ринкові ціни на енергоресурси

Водночас, за словами Чернишова, для інтеграції цих умов недостатньо. Вагомим кроком, який буде необхідно зробити, має стати відмова від ручного регулювання тарифів.

Посадовець пояснив, що в Євросоюзі саме ринок дозволяє створювати баланс між споживанням енергоноресурсів, цінами на них та енергоефективністю. Тоді як в Україні цим здебільшого змушений займатися Кабінет міністрів.

"Лібералізація та прозорість національного енергетичного ринку – must have на шляху євроінтеграції", — наголосив він.

Водночас, голова правління "Нафтогазу" зауважив, що в країнах єврозони проблема нерівномірності доходів та подолання енергетичної бідності вирішується за допомогою цільової адресної підтримки. А в Україні шляхом покладання спецобов’язків на компанії, які через це мусять продавати енергоресурс (газу чи електроенергію) за цінами, що є значно нижчими від ринкових.

У підсумку це знижує можливості енергетичної сфери здійснювати інвестиції у розвиток та позбавляє споживачів стимулу більш заощадливо використовувати ресурси та переходити на енергоефективність. Через це програють всі.

"Звісно, в умовах воєнного стану ПСО може бути виправданим як тимчасова міра. Але в перспективі потрібні більш сталі рішення для кінцевих споживачів енергії — наприклад адресна допомога", — додав Чернишов.

Що чекають США щодо тарифів

Варто зауважити, що восени 2023 року США надали Україні список вимог щодо реформ, які має впровадити протягом року.

З-поміж іншого пропонують реалізувати план "лібералізації тарифів на газ та електроенергію", тобто підвищення цін на енергоресурси.

Водночас, рекомендують запровадити паралельно з цим механізми соціального захисту для зменшення удару по гаманцях найбідніших верств населення.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, енергопостачальна компанія YASNO оновила ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Тарифи почнуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

Також ми писали, що у 2023 році вартість комунальних послуг в Україні суттєво зросла. Зокрема на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива ціни зросли на 12,8%.