Субсидії в Україні — як самостійно обрати банк для виплат

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть самостійно обрати будь-який уповноважений банк для отримання житлових субсидій та пільг можна. Фінустанови зібрані в єдиний перелік.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

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Спосіб отримання субсидій та пільг

Як зазначили у Мінсоцполітики, одержувачі субсидій та пільг мають право самі обрати, як саме бажають отримати гроші. Це можна зробити:

у відділенні поштового зв'язку;

на банківський рахунок.

Якщо людина обрала спосіб отримання виплат через уповноважений банк, то який саме можна обрати зі спеціального списку. Загалом фінустанов, які можуть перерахувати гроші на субсидії та пільги, налічується 46.

З актуальним переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів за посиланням.

Також можливість перевірки інформації щодо призначених субсидій надано в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду України за посиланням.

У розділі "Моя субсидія" доступна така інформація:

місяць та рік останнього нарахування допомоги оплату ЖКГ;

нарахована сума субсидій;

рішення щодо призначення субсидій/пільг.

Правила надання субсидії у 2024-му

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї. Таку норму затвердили на період воєнного стану та протягом одного місяця після скасування.

Під час розрахунку житлових субсидій з початку опалювального сезону враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали року, а доходи пенсіонерів — у розмірі серпневої пенсійної виплати.

У 2024 році середній розмір такої матеріальної підтримки для громадян на оплату послуг ЖКГ в зимовий період становить 1,41 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни взимку можуть оформити підвищену субсидію. Йдеться про грошову допомогу на тверде пічне паливо.

Також ми писали, що на українському банківському ринку деякі фінустанови мають проблеми з капіталом. З-поміж таких банків — один державний.