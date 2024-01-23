Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Субсидіанти можуть самостійно обрати банк для виплат — як це зробити arrow

Субсидіанти можуть самостійно обрати банк для виплат — як це зробити

23 січня 2024 08:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — як самостійно обрати банк для виплат
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські громадяни можуть самостійно обрати будь-який уповноважений банк для отримання житлових субсидій та пільг можна. Фінустанови зібрані в єдиний перелік.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Спосіб отримання субсидій та пільг

Як зазначили у Мінсоцполітики, одержувачі субсидій та пільг мають право самі обрати, як саме бажають отримати гроші. Це можна зробити:

  • у відділенні поштового зв'язку;
  • на банківський рахунок.

Якщо людина обрала спосіб отримання виплат через уповноважений банк, то який саме можна обрати зі спеціального списку. Загалом фінустанов, які можуть перерахувати гроші на субсидії та пільги, налічується 46.

З актуальним переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів за посиланням

Також можливість перевірки інформації щодо призначених субсидій надано в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду України за посиланням.

У розділі "Моя субсидія" доступна така інформація:

  • місяць та рік останнього нарахування допомоги оплату ЖКГ;
  • нарахована сума субсидій;
  • рішення щодо призначення субсидій/пільг.

Правила надання субсидії у 2024-му

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї. Таку норму затвердили на період воєнного стану та протягом одного місяця після скасування.

Під час розрахунку житлових субсидій з початку опалювального сезону враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали року, а доходи пенсіонерів — у розмірі серпневої пенсійної виплати.

У 2024 році середній розмір такої матеріальної підтримки для громадян на оплату послуг ЖКГ в зимовий період становить 1,41 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни взимку можуть оформити підвищену субсидію. Йдеться про грошову допомогу на тверде пічне паливо.

Також ми писали, що на українському банківському ринку деякі фінустанови мають проблеми з капіталом. З-поміж таких банків — один державний.

комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
банки
матеріальна допомога
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі