Приват24 працює з перебоями — які проблеми можуть виникнути

Проблема з переказами у Приват24 — який збій виникає у додатку
В українців, які користуються послугами "ПриватБанку", виникають проблеми з переказами у додатку "Приват 24". Деякі перекази просто зникають з історії, а гроші не надходять отримувачу.
Про це українець написав на порталі "Мінфін" у розділі, де люди залишають відгуки про роботу банків.
Що сталося
Як написав громадянин, 22 лютого о 19:00 він переказав 7 тис. грн у мобільному додатку "Приват 24" (мобільний застосунок) з іншої картки банку на картку "ПриватБанку". Операція відобразилася як успішна, однак при спробі сформувати квитанцію відображалося лише ім'я відправника, а куди саме пішли кошти — невідомо.
"Звернувся в онлайн-чат підтримки з проханням надати квитанцію або хоча б підтвердження платежу та пояснити, куди поділися гроші. У відповідь — нуль реакції. Просто створили звернення з терміном розгляду 2 дні", — йдеться в його повідомленні.
Вночі українець вирішив перевірити свою операцію у додатку і виявив, що його платіж взагалі зник з історії.
"Переказ із картки на картку має бути миттєвим, а не "йти" три дні невідомо куди. Складається враження, що простіше було б відправити гроші "Укрпоштою", — написав чоловік.
Нагадаємо, у "ПриватБанку" можуть з′явитися обмеження на фінансові операції. Їх запровадять для клієнтів, які мають суттєві депозити у банку.
Також ми розповідали, що отримати депозит померлої людини, що був клієнтом "ПриватБанку, доволі складно. Фінустанова може ігнорувати вимоги щодо видачі коштів.
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