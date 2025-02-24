Приват24 працює з перебоями — які проблеми можуть виникнути

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

В українців, які користуються послугами "ПриватБанку", виникають проблеми з переказами у додатку "Приват 24". Деякі перекази просто зникають з історії, а гроші не надходять отримувачу.

Про це українець написав на порталі "Мінфін" у розділі, де люди залишають відгуки про роботу банків.

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Що сталося

Як написав громадянин, 22 лютого о 19:00 він переказав 7 тис. грн у мобільному додатку "Приват 24" (мобільний застосунок) з іншої картки банку на картку "ПриватБанку". Операція відобразилася як успішна, однак при спробі сформувати квитанцію відображалося лише ім'я відправника, а куди саме пішли кошти — невідомо.

"Звернувся в онлайн-чат підтримки з проханням надати квитанцію або хоча б підтвердження платежу та пояснити, куди поділися гроші. У відповідь — нуль реакції. Просто створили звернення з терміном розгляду 2 дні", — йдеться в його повідомленні.

Вночі українець вирішив перевірити свою операцію у додатку і виявив, що його платіж взагалі зник з історії.

"Переказ із картки на картку має бути миттєвим, а не "йти" три дні невідомо куди. Складається враження, що простіше було б відправити гроші "Укрпоштою", — написав чоловік.

Нагадаємо, у "ПриватБанку" можуть з′явитися обмеження на фінансові операції. Їх запровадять для клієнтів, які мають суттєві депозити у банку.

Також ми розповідали, що отримати депозит померлої людини, що був клієнтом "ПриватБанку, доволі складно. Фінустанова може ігнорувати вимоги щодо видачі коштів.