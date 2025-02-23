Кредити в ПриватБанку — які проблеми виникли у пенсіонерки

Відділення ПриватБанку в одному з українських міст. Фото: УНІАН

Українці, як правило, наважуються оформити кредит, щоби виправити своє фінансове становище. Хоча більшість людей побоюються брати позики в банку чи МФО іноді стається так, що кредит на людину оформлюють без її відома. Така ситуація нещодавно сталася з пенсіонеркою, яка є клієнткою державного "ПриватБанку".

Відповідне повідомлення з′явилося на порталі "Мінфін", де громадяни скаржаться на роботу фінансових установ.

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Пенсіонерка опинилися в боргах, хоча не користувалася кредиткою "Привату"

Як розповів українець, нещодавно його родичка, яка є ВПО та пенсіонеркою, помітила дивні операції на своїй кредитній картці від "ПриватБанку". Чоловік переконує, що жінка взагалі не користувалася кредиткою від дня, коли її отримала.

"У результаті банк, на підставі незрозумілих транзакцій на карті, намагається "вибити" з неї борг", — написав він.

Клієнтка звернулася в онлайн-підтримку банку, після чого розпочалося розслідування. У "Приваті" попередили, що цей процес триватиме понад 45 днів.

"Але дзвінки з банку тривають. Пенсіонерці пропонують погасити загадковий борг до завершення розслідування, витративши власні кошти", — йдеться у повідомленні.

Про що ще варто знати

Деяким українцям стало неможливо оплачувати комунальні рахунки через "Приват 24", оскільки їхня вулиця отримала нову назву в рамках декомунізації. Натомість у застосунку зберігаються старі назви.

Наприклад, в одного з клієнтів на початку року зник шаблон сплати за газ від НАК "Нафтогаз України". Чоловік намагався додати, однак з′являлася лише стара назва вулиці. Тоді як за "старою" адресою у застосунку не висвічувався обліковий рахунок, а перемикнувши на пошук за номером обліку — в подробицях було вказано нову адресу.

Нещодавно ми розповідали, що у клієнтів "Ощадбанку" можуть виникати проблеми з SWIFT-платежами. За словами одного з підприємці, банк усіляко ускладнює роботу бізнесу.

Також ми писали, що клієнти "ПриватБанку" іноді можуть не отримати нову картку. Замість цього банк пропонує пролонгувати дію старого рахунку.