Депозити у ПриватБанку — що не так з умовами повернення вкладів

Людина тримаж дві купюри по одній тисячі гривень. Фото: УНІАН

Під час війни успадкування банківських депозитів стає усе більш поширеним явищем. Однак іноді отримати депозит померлої людини — дуже важке завдання. Наприклад, клієнт "ПриватБанка" поскаржився, що банк ігнорує усі вимоги щодо видачі грошей людини, якої вже немає серед живих.

Повідомлення про це з′явилося на порталі "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.

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Що сталося

Так, українець у своєму повідомленні від 14 лютого нарікає на те, що держфінустанова ігнорує листи від нотаріуса ще з 2024 року. Загалом в банк було надіслано три листа щодо отримання депозиту у спадок.

Скриншот. Фото: Мінфін

"ПриватБанк просто ігнорує. Це повне беззаконня у державному банку", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що станом на зараз банк так і не відреагував на скаргу клієнта.

Оренда банківських комірок — скільки коштує в Україні

Послугою, зазвичай, користуються українці, які запланували вирушити у довготривалу подорож. Вони можуть віддати цінні речі та гроші на зберігання в банк, аби не переживати за те, що їх викрадуть з квартири чи будинку.

Скриньки бувають різних габаритів, тож у них можна зберігати гроші, важливі документи, доогоцінні прикраси і так далі. Оренда такої скриньки, в принципі, коштує не надто дорого. Наприклад, "ПриватБанк" вимагає від клієнтів за зберігання їхніх речей від 9 до 25 грн на добу, плюс щомісячне обслуговування рахунку "Ключ доступу" 300 грн.

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