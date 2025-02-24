Приват24 работает с перебоями — какие проблемы могут возникнуть

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У украинцев, которые пользуются услугами "ПриватБанка", возникают проблемы с переводами в приложении "Приват24". Некоторые переводы просто исчезают из истории, а деньги не поступают получателю.

Об этом украинец написал на портале "Минфин" в разделе, где люди оставляют отзывы о работе банков.

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Что произошло

Как написал гражданин, 22 февраля в 19:00 он перевел 7 тыс. грн в мобильном приложении "Приват 24" (мобильное приложение) с другой карты банка на карту "ПриватБанка". Операция отобразилась как успешная, однако при попытке сформировать квитанцию отображалось только имя отправителя, а куда именно пошли средства, неизвестно.

"Обратился в онлайн-чат поддержки с просьбой предоставить квитанцию или хотя бы подтверждение платежа и объяснить, куда делись деньги. В ответ — ноль реакции. Просто создали обращение со сроком рассмотрения 2 дня", — говорится в его сообщении.

Ночью украинец решил проверить свою операцию в приложении и обнаружил, что его платеж вообще исчез из истории.

"Перевод с карты на карту должен быть мгновенным, а не "идти" три дня неизвестно куда. Создается впечатление, что проще было бы отправить деньги "Укрпочтой", — написал мужчина.

Напомним, в "ПриватБанке" могут появиться ограничения на финансовые операции. Их введут для клиентов, которые имеют существенные депозиты в банке.

Также мы рассказывали, что получить депозит умершего человека, который был клиентом "ПриватБанка, довольно сложно. Финучреждение может игнорировать требования о выдаче средств.