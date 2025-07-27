Шахрайство на OLX — як шахраї видурили гроші з клієнкти ПриватБанку

Дівчина з телефоном в руках. Фото: Unsplash

Клієнтка державної фінансової установи ПриватБанку розповіла, як шахраї видурили у неї майже 4 тисячі гривень. Жінка залишилася без заощаджень, оскільки віддала їм останні гроші.

Про свою ситуацію вона написала на порталі Мінфін у розділі "Відгуки".

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Детальніше про шахраїв на OLX

За словами клієнтки ПриватБанку, вона заплатила шахраям 3,4 тисячі гривень, переказавши гроші через сервіс OLX.

"На жаль, це були мої останні гроші, я їм про це писала. Я сама з маленькою дитиною, але їх не зупинило це", — йдеться у повідомленні.

Чи відреагував на ситуацію ПриватБанк

Станом на 27 липня представники банку не відреагували на скаргу однієї зі своїх клієнток.

Як уникнути шахраїв на OLX

На жаль, українці часто стають жертвами шахраїв на таких популярних онлайн майданчиках як OLX. Однак зберегти свої гроші можливо, якщо дотримуватися простих правил:

не відкривайте посилання, які вам надсилають в особисті повідомлення нібито для купівлі товару/скасування угоди/повернення ваших коштів і так далі;

через сервіс "OLX Доставка" вам не можуть надсилати SMS чи Viber-повідомлень — вони приходять тільки на вашу поштову скриньку і в додатку OLX.

Також варто пам'ятати, що послуга "OLX Доставка" працює без будь-яких індивідуальних форм та посилань для здійснення угоди/отримання коштів по угоді.

Нагадаємо, що клієнтам ПриватБанку треба оновити персональну інформацію. Процедуру актуалізації даних можна пройти двома способами.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку діє сервіс обміну валюти на гривні без додаткових комісій. Такою послугою можна скористатися на пристроях АТМ-Recycler.