Шахрайські списання у ПриватБанку — як повернути кошти без поліції

Банківська карта та банкомат. Фото: УНІАН

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповідають про втрату коштів, вкрадених шахраями через інтернет-сайти, та складність їх повернення. Громадянам радять в таких випадках скористатися процедурою опротестування банківської операції чарджбек (от англ. chargeback — зворотний платіж), що не передбачає звернення до поліції.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу фінустанов.

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Детальніше про втрату коштів у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнт давно користується послугами ПриватБанку. Рік тому з його картки невідомі вкрали 100 євро через сторонні інтернет-сайти.

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Громадянин звернувся із заявою у кіберполіцію, однак вона нічого не вирішила.

"19.07.20.07" і на початку місяця було декілька транзакцій зняття знову з моєї банківської інтернет-картки, які зафіксовано як "недостатньо коштів", але зараз я на картці гроші вже не тримаю. А транзакції зняття продовжуються. Дзвінок в Приват вирішив заблокувати картку, це все, що можливо зробити. Як захистити свої гроші, мені незрозуміло. Чому в мене не питають підтвердження банківської операції, невідомо...", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як українцям радять повертати вкрадені гроші в інтернеті

У разі крадіжок коштів через інтернет-сайти громадяни можуть скористатися процедурою чарджбек (Chargeback). Вона дозволяє опротестовувати банківські операції за картками, з якими клієнти не погоджуються. Зокрема, таким механізмом можна скористатися тоді, коли продавець та покупець не домовилися про повернення грошей за придбаний товар онлайн, або ж, якщо продавець виявився шахраєм.

Для того, щоб скористатися процедурою чарджбек, потрібно звернутися до банку-емітента з проханням автоматично повернути кошти на рахунок за операцією, з якою не погоджуються. На це відводиться до 120 днів з дня оскарження фінансової операції.

Після цього банк-емітент зобов'язаний провести перевірку, чи не допустив порушень платник. У такому випадку продавець має або добровільно повернути гроші, або оскаржити претензію.

На порталі зазначається, що відповідною процедурою не займаються правоохоронні органи. Після виявлення факту втрати коштів необхідно одразу звертатися до банку, а також встановити ліміт на оплату в інтернеті. Окрім того, клієнтам варто відкрити іншу картку, оскільки є загроза повторних подібних списань.

"Поліція не займається цим, це робить платіжна система. Вам потрібно було встановити ліміт на оплату в інтернеті, тоді б менше шансів вкрасти гроші. Тепер, на жаль, або закинути карту, або закрити її та відкрити іншу. Із заблокованої картки продовжуватимуть намагатися списати гроші й надалі", — йдеться у повідомленні.

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