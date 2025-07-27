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Главная Финансы Отдала последнее — как клиентка ПриватБанка лишилась денег на OLX

Отдала последнее — как клиентка ПриватБанка лишилась денег на OLX

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 07:01
Мошенничество на OLX — как мошенники выманили деньги с клиента ПриватБанка
Девушка с телефоном в руках. Фото: Unsplash

Клиентка государственного финансового учреждения ПриватБанка рассказала, как мошенники выманили у нее почти 4 тысячи гривен. Женщина осталась без сбережений, поскольку отдала им последние деньги.

О своей ситуации она написала на портале Минфин в разделе "Видгуки".

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Подробнее о мошенниках на OLX

По словам клиентки ПриватБанка, она заплатила мошенникам 3,4 тысячи гривен, переведя деньги через сервис OLX.

"К сожалению, это были мои последние деньги, я им об этом писала. Я сама с маленьким ребенком, но их не остановило это", — говорится в сообщении.

Отреагировал ли на ситуацию ПриватБанк

По состоянию на 27 июля представители банка не отреагировали на жалобу одной из своих клиенток.

Как избежать мошенников на OLX

К сожалению, украинцы часто становятся жертвами мошенников на таких популярных онлайн площадках как OLX. Однако сохранить свои деньги возможно, если придерживаться простых правил:

  • не открывайте ссылки, которые вам присылают в личные сообщения якобы для покупки товара/отмены сделки/возврата ваших средств и так далее;
  • через сервис "OLX Доставка" вам не могут присылать SMS или Viber-сообщений - они приходят только на ваш почтовый ящик и в приложении OLX.

Также стоит помнить, что услуга "OLX Доставка" работает без каких-либо индивидуальных форм и ссылок для совершения сделки/получения средств по сделке.

Напомним, что клиентам ПриватБанка надо обновить персональную информацию. Процедуру актуализации данных можно пройти двумя способами.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке действует сервис обмена валюты на гривны без дополнительных комиссий. Такой услугой можно воспользоваться на устройствах АТМ-Recycler.

ПриватБанк OLX банки мошенничество деньги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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