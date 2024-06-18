Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Видатки бюджету у травні — скільки пішло коштів на зарплати в ЗСУ arrow

Видатки бюджету у травні — скільки пішло коштів на зарплати в ЗСУ

18 червня 2024 16:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в ЗСУ — відомо, скільки пішло коштів на сферу оборони у травні
Грошові купюри у руках. Фото: millerlawfirm.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Міністерство фінансів оприлюднило суму видатків з державного бюджету у травні 2024 року. Левова частка пішла на покриття фінансування заробітних плат в оборонній сфері.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Читайте також:

Видатки бюджету у травні 2024 року

Як зазначають у відомстві, у травні цього року обсяг видатків загального фонду держбюджету сягнув 311,6 млрд гривень.

У січні-травні сума касових видатків загального фонду перевищила 1257,9 млрд гривень.

За напрямками видатків найбільше коштів пішло на оплату праці бюджетної сфери з нарахуваннями — 494 млрд гривень. Зокрема, на зарплати військовослужбовців — 377,2 млрд гривень.

Окрім того, у травні з бюджету великий обсяг коштів спрямували на:

  • на соціальне забезпечення (виплата пенсій, допомоги, стипендій) — 236,6 млрд гривень;
  • на підтримку Збройних сил (купівлю військової техніки, озброєння, снарядів, продуктів) — 101,3 млрд грн;
  • трансферт Пенсійному фонду на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій — 113,9 млрд грн.

 

бюджет гроші зарплати
Джерело: Кабмін

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20,1 тис. гривень. Також існує широка державна програма доплат, зокрема, за участь у бойових діях та знищення техніки.

Також повідомлялося, в Україні військові мають право на пільги за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.

зарплати
фінанси
ЗСУ
виплати
гроші
держбюджет
армія
Мінфін
військові
уряд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор