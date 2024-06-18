Зарплати в ЗСУ — відомо, скільки пішло коштів на сферу оборони у травні

Грошові купюри у руках. Фото: millerlawfirm.ua

Міністерство фінансів оприлюднило суму видатків з державного бюджету у травні 2024 року. Левова частка пішла на покриття фінансування заробітних плат в оборонній сфері.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

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Видатки бюджету у травні 2024 року

Як зазначають у відомстві, у травні цього року обсяг видатків загального фонду держбюджету сягнув 311,6 млрд гривень.

У січні-травні сума касових видатків загального фонду перевищила 1257,9 млрд гривень.

За напрямками видатків найбільше коштів пішло на оплату праці бюджетної сфери з нарахуваннями — 494 млрд гривень. Зокрема, на зарплати військовослужбовців — 377,2 млрд гривень.

Окрім того, у травні з бюджету великий обсяг коштів спрямували на:

на соціальне забезпечення (виплата пенсій, допомоги, стипендій) — 236,6 млрд гривень;

на підтримку Збройних сил (купівлю військової техніки, озброєння, снарядів, продуктів) — 101,3 млрд грн;

трансферт Пенсійному фонду на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій — 113,9 млрд грн.

Джерело: Кабмін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20,1 тис. гривень. Також існує широка державна програма доплат, зокрема, за участь у бойових діях та знищення техніки.

Також повідомлялося, в Україні військові мають право на пільги за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.