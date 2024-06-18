Зарплати в ЗСУ — відомо, скільки пішло коштів на сферу оборони у травні

Видатки бюджету у травні — скільки пішло коштів на зарплати в ЗСУ
Міністерство фінансів оприлюднило суму видатків з державного бюджету у травні 2024 року. Левова частка пішла на покриття фінансування заробітних плат в оборонній сфері.
Про це інформує пресслужба Мінфіну.
Видатки бюджету у травні 2024 року
Як зазначають у відомстві, у травні цього року обсяг видатків загального фонду держбюджету сягнув 311,6 млрд гривень.
У січні-травні сума касових видатків загального фонду перевищила 1257,9 млрд гривень.
За напрямками видатків найбільше коштів пішло на оплату праці бюджетної сфери з нарахуваннями — 494 млрд гривень. Зокрема, на зарплати військовослужбовців — 377,2 млрд гривень.
Окрім того, у травні з бюджету великий обсяг коштів спрямували на:
- на соціальне забезпечення (виплата пенсій, допомоги, стипендій) — 236,6 млрд гривень;
- на підтримку Збройних сил (купівлю військової техніки, озброєння, снарядів, продуктів) — 101,3 млрд грн;
- трансферт Пенсійному фонду на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій — 113,9 млрд грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році в Україні мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20,1 тис. гривень. Також існує широка державна програма доплат, зокрема, за участь у бойових діях та знищення техніки.
Також повідомлялося, в Україні військові мають право на пільги за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.
Читайте Новини.LIVE!