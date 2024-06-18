Зарплаты в ВСУ — известно, сколько ушло средств на сферу обороны в мае

Денежные купюры в руках. Фото: millerlawfirm.ua

Министерство финансов обнародовало сумму расходов из государственного бюджета в мае 2024 года. Львиная доля пошла на покрытие финансирования заработных плат в оборонной сфере.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

Читайте также:

Расходы бюджета в мае 2024 года

Как отмечают в ведомстве, в мае этого года объем расходов общего фонда госбюджета составил 311,6 млрд гривен.

В январе-мае сумма кассовых расходов общего фонда превысила 1257,9 млрд. гривен.

По направлениям расходов больше всего средств пошло на оплату труда бюджетной сферы с начислениями — 494 млрд гривен. В частности, на зарплаты военнослужащих — 377,2 млрд гривен.

Кроме того, в мае из бюджета большой объем средств направили на:

на социальное обеспечение (выплата пенсий, пособий, стипендий) — 236,6 млрд грн;

на поддержку Вооруженных сил (покупка военной техники, вооружения, снарядов, продуктов) — 101,3 млрд грн;

трансферт Пенсионному фонду на выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям – 113,9 млрд грн.

Источник: Кабмин

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине минимальный размер денежного довольствия в армии составляет 20,1 тыс. гривен. Также существует широкая государственная программа доплат, в частности, за участие в боевых действиях и уничтожение техники.

Также сообщалось, что в Украине военные имеют право на льготы по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.