Кредити для військових — хто має право на пільги у 2024 році

Банківська каса. Фото: УНІАН

В Україні військові мають право на низку пільг за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.

Про це розповіли у пресслужбі Координаційного центру з надання правничої допомоги.

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Кредитні пільги для військових

За словами юристів, на час воєнного стану для військовослужбовців та їхніх дружин/чоловіків надали право на:

несплату відсотків та користування кредитами;

несплату штрафів/пені за протермінування сплати платежів за кредитами.

Відповідні пільги поширюються на:

банківські установи;

кредитні спілки;

ломбарди;

інші юрособи, що надають фінпослуги.

Водночас, сам кредит сплачувати необхідно.

На які кредити не поширюються пільги

Експерти повідомляють, що відповідні пільги на кредити не стосуються кредитних договорів щодо купівлі транспорту та нерухомості.

Йдеться про майно, яке віднесено/буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житловий будинок, квартира, майбутній об’єкт нерухомості, об’єкт незавершеного житлового будівництва, майнові права на них).

Як військовому скористатися правом на пільги на кредити

Військовим потрібно, щоб скористатися правом на пільги на кредити, письмово повідомити кредитодавця про те, що проходять службу в армії та надати такі документи:

військовослужбовці — військовий квиток;

резервісти — витяг із наказу/довідку про зарахування у списків військової частини.

Також відповідні документи можуть одержати родичі військових.

Військовослужбовці, які отримали судовий позов від фінустанови, можуть подати відзив на нього, додали юристи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові, які звільняються зі служби, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.

Також повідомлялося, що родина загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава нараховує родичам допомогу на поховання.