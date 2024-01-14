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Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

14 січня 2024 14:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Виплати військовим після демобілізації — скільки можна отримати після звільнення зі служби
Гроші в руках. Фото: Збройні сили України
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.

Про це сказано в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Детальніше про обов'язкові виплати військовим після звільнення

По завершенню служби, демобілізованим мають надати:

  • Компенсацію за неотримане речове майно. Військовослужбовці мають право на компенсацію за речове майно, яке вони не встигли отримати під час служби. Для цього необхідно отримати довідку від речової служби частини про вартість майна і написати рапорт командиру.
  • Одноразову грошову допомогу. Військовослужбовці, які звільняються за станом здоров'я, отримують одноразову грошову допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби. Військові, які звільняються за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту, отримують одноразову грошову допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби, але не менше 25% місячного грошового забезпечення.
  • Відшкодування за невикористану відпустку. Військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право на відшкодування за невикористану відпустку. Розмір компенсації визначається за всі невикористані дні основної та додаткової відпустки.

Детальніше про додаткові виплати демобілізованим

За наявності підстав, військові після звільнення зі служби можуть отримати:

  • Кошти на оздоровлення. Військовослужбовці, які звільняються зі служби та не отримали кошти для оздоровлення під час служби, мають право на їх виплату після демобілізації. Розмір компенсації визначається за посадовим окладом, виплатами за званням і надбавкою за вислугу років.
  • Фінансова допомога для розв'язання соціально-побутових питань. Військовослужбовці, які звільняються зі служби, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань. Сума допомоги не може перевищувати місячне забезпечення військовослужбовця, з урахуванням всіх видів грошового забезпечення, крім винагород.

Скільки платять військовослужбовцям після демобілізації

Для отримання виплат військовослужбовці повинні звернутися до командира частини з відповідним рапортом. До рапорту необхідно додати необхідні документи, які підтверджують право на виплату.

Військовослужбовці, які звільняються зі служби після демобілізації, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір допомоги залежить від підстави звільнення та вислуги років та ще деяких критеріїв. А саме:

  • Для військовослужбовців, які звільняються за станом здоров'я, розмір одноразової грошової допомоги становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби.
  • Для військовослужбовців, які звільняються за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту, — 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби, але не менше 25% місячного грошового забезпечення.
  • Для військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, — 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць служби, але не менше, ніж 25% місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення, без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги вираховуються тільки повні місяці служби.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу військової частини, в якому має бути зазначена вислуга років з розрахунку якої виплачується допомога.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. 

Також ми писали про те, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

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