Зарплати в армії — на які додаткові суми можна розраховувати у 2024 році

Грошові купюри у руках. Фото: millerlawfirm.ua

У 2024 році в Україні мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20,1 тис. гривень. Окрім цього, діє широка державна програма доплат, зокрема, за участь у бойових діях та знищення техніки.

Про це йдеться у роз'ясненні на сайті Міністерства оборони.

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За правилами, у Збройних Силах мінімальний розмір грошового забезпечення залежить від низки факторів:

займаної посади;

військового звання;

тривалості військової служби;

інтенсивності та умов служби.

Також передбачена низка різноманітних винагород. А саме:

грошова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 тис. гривень;

винагорода за виконання бойових/спеціальних завдань у складі органу військового управління, штабу угруповання військ/сил або штабу тактичної групи у розмірі 50 тис. гривень;

додаткова винагорода за виконання спецзавдань поза бойовими діями у розмірі 30 тис. гривень;

одноразова винагорода за завдання на лінії зіткнення у розмірі 70 тис. гривень за кожні 30 днів.

Доплати військовослужбовцям на передовій

На передовій, окремо від грошового забезпечення, військовослужбовці можуть отримувати:

грошову винагороду за участь у бойових діях у розмірі 100 тис. гривень пропорційно за кожен день;

одноразову винагороду за завдання на лінії зіткнення у розмірі 70 тис. грн за кожні 30 днів.

Розрахувати виплати кожен військовослужбовець може за допомогою онлайн-калькулятора.

Заохочення за успіхи на фронті

Розміри грошової винагороди за знищену/захоплену ворожу військову техніку:

за корабель: першого рангу — 243,6 тис. гривень; другого рангу — 182,7 тис. гривень; третього рангу — 121,8 тис. гривень; четвертого рангу — 97,44 тис. гривень;

за бойовий літак (винищувальну та штурмову авіацію) — 121,8 тис. гривень;

за зенітний ракетний комплекс — 121,8 тис. гривень;

за реактивну систему залпового вогню — 60,9 тис. гривень;

за тактичний ракетний комплекс, військовий літак — 54,81 тис. гривень;

за танк — 48,72 тис. гривень;

за наземну артилерію (самохідну) — 48,72 тис. гривень;

за бойовий гелікоптер — 48,72 тис. гривень;

за наземну артилерію (іншу), військовий вертольот, протитанковий ракетний комплекс — 42,63 тис. гривень;

за бойову машину піхоти (десанту), бронетранспортер, броньовану розвідувально-дозорну машину — 42,63 тис. гривень;

за інші літальні апарати (об'єкти), оснащені засобами ураження або спостереження (зокрема, безпілотного) — 36,54 тис. гривень;

за переносний зенітний ракетний комплекс — 30,45 тис. гривень;

за судно військового/допоміжного забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн — 30,45 тис. гривень;

за судно військового/допоміжного забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно — 24,36 тис. гривень;

за військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), малогабаритне судно бойового (розвідувального) призначення, військовий тягач, військову інженерну машину (розвідки/розмінування/мінного загородження/мостоукладних/розгородження, для прокладання шляхів) — 12,18 тис. гривень.

Інші виплати в армії

Окрім того, деякі військовослужбовці мають право на такі виплати:

одноразову грошову допомогу за укладення першого контракту;

матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі грошового забезпечення;

одноразову грошову допомогу на випадок звільнення (залежно від підстав звільнення, посади, тривалості військової служби);

додаткову винагороду для інструкторів учбових центрів — від 15 тис. до 30 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військові мають право на пільги за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.