Кредитки в Ощадбанке — могут ли выдавать без согласия клиента

Банковские карты в руках. Фото: Ощадбанк

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" рассказали об открытии сотрудниками кредитных карт вместе с обычными платежными в виде бонуса. Происходит это по умолчанию, без согласия граждан.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин".

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По словам одного из клиентов, он прибыл в отделение, чтобы открыть пенсионный счет. Там сотрудница выдала карту для пенсий, а вместе с этим автоматически открыла кредитный счет.

Мужчина отказался принимать кредитку. Он попросил предоставить бланк для написания заявления на ее закрытие. Однако в банке заявили, что такая возможность будет предоставлена только через месяц.

"24.03.25 в отделении на И.Франко открывал карту для получения пенсии. Менеджер вместе с пенсионной картой без моего согласия открыла еще и кредитную карту. На мою просьбу дать бланк заявления на закрытие кредитной карты тут же, отказала, мотивируя тем, что это возможно сделать только через месяц. Завтра снова пойду в банк, уже буду требовать закрытия и кредитной, и пенсионной карт вместе...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Права банков относительно выдачи кредиток

Как отмечается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), любые финучреждения не имеют права без согласия клиента открывать кредитные счета. Граждане могут на законных основаниях отказаться от соответствующей услуги.

"Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, — он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты", — указано в пояснении регулятора.

Иллюстрация. Источник: НБУ

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке требуют обновления персональной информации. Требование актуализировать данные касается всех, у кого появится соответствующее сообщение в приложении.

Также мы сообщали, что некоторым клиентам Ощадбанка блокируют карты без объяснений причин. В финучреждении ограничивают доступ к средствам по несколько месяцев, а забрать их довольно сложно.