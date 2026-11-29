Чоловік тримає конверт з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні з’явилися вакансії із зарплатами від 100 000 грн. Найбільше пропонують директору кондитерської фабрики в Дубні — до 160 000 грн. Водночас шестизначні суми вказали й для технічних фахівців, водія бензовоза та менеджерів. Розмір оплати й вимоги залежать від посади та досвіду у різних містах країни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на robota.ua.

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Кому в Україні пропонують зарплату від 100 000 грн

Високі зарплатні пропозиції є у виробництві, логістиці, будівництві, торгівлі та технічних спеціальностях. Частина роботодавців шукає керівників із досвідом управління командами, але є вакансії й для кваліфікованих робітників.

Серед пропозицій, опублікованих наприкінці листопада, такі:

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Директор кондитерської фабрики — 130 000–160 000 грн . Роботу пропонує ТОВ "ДН Класик" у Дубні. Кандидат відповідатиме за управління підприємством, роботу підрозділів, виконання виробничих і фінансових планів. Передбачені премії, бонуси, компенсація витрат на пальне та можливість бронювання за наявності законних підстав.

. Роботу пропонує ТОВ "ДН Класик" у Дубні. Кандидат відповідатиме за управління підприємством, роботу підрозділів, виконання виробничих і фінансових планів. Передбачені премії, бонуси, компенсація витрат на пальне та можливість бронювання за наявності законних підстав. Менеджер з роботи з торговельними мережами — 130 000–140 000 грн . Вакансію відкрила компанія "Гармонія смаку" у Святопетрівському Київської області. Працівник розвиватиме співпрацю з торговельними партнерами, просуватиме молочну продукцію та м'ясні делікатеси. Важливі навички продажів і ведення переговорів.

. Вакансію відкрила компанія "Гармонія смаку" у Святопетрівському Київської області. Працівник розвиватиме співпрацю з торговельними партнерами, просуватиме молочну продукцію та м'ясні делікатеси. Важливі навички продажів і ведення переговорів. Водій бензовоза або автоцистерни — 131 000 грн . Компанія UPG шукає працівників у Житомирі. Потрібні посвідчення водія категорії CE, досвід керування бензовозом або автоцистерною та чинний сертифікат ADR, отриманий щонайменше рік тому. Також роботодавець зазначає можливість бронювання за умови наявності актуальних військово-облікових документів.

. Компанія UPG шукає працівників у Житомирі. Потрібні посвідчення водія категорії CE, досвід керування бензовозом або автоцистерною та чинний сертифікат ADR, отриманий щонайменше рік тому. Також роботодавець зазначає можливість бронювання за умови наявності актуальних військово-облікових документів. Менеджер будівельних проєктів — 100 000–120 000 грн . У Києві таких фахівців шукає SPP Development Ukraine. Від кандидатів очікують вищу освіту за напрямами електромеханіки або енергетики та досвід роботи від трьох років. Серед додаткових умов — бронювання та медичне страхування після випробувального терміну.

. У Києві таких фахівців шукає SPP Development Ukraine. Від кандидатів очікують вищу освіту за напрямами електромеханіки або енергетики та досвід роботи від трьох років. Серед додаткових умов — бронювання та медичне страхування після випробувального терміну. Начальник виробництва — 100 000–120 000 грн . Вакансію у Луцьку пропонує ProCare. Майбутній працівник керуватиме виробничими процесами, контролюватиме якість продукції та виконання планів. Потрібен досвід роботи на керівній посаді у виробництві від трьох років.

. Вакансію у Луцьку пропонує ProCare. Майбутній працівник керуватиме виробничими процесами, контролюватиме якість продукції та виконання планів. Потрібен досвід роботи на керівній посаді у виробництві від трьох років. Програміст-налаштувальник верстатів із ЧПК — 110 000 грн . У Львові компанія "Інітрон" шукає фахівця для роботи з обладнанням HAAS. Кандидат повинен уміти працювати з фрезерними або токарними верстатами, читати креслення й технічну документацію та розуміти технології обробки металу.

. У Львові компанія "Інітрон" шукає фахівця для роботи з обладнанням HAAS. Кандидат повинен уміти працювати з фрезерними або токарними верстатами, читати креслення й технічну документацію та розуміти технології обробки металу. Директор із постачання — 100 000 грн . У Києві Energy Group шукає кандидата з досвідом у закупівлях від трьох років. Серед вимог — управління командою, організація складської роботи, ведення переговорів із постачальниками та впевнене володіння Excel і обліковими системами.

. У Києві Energy Group шукає кандидата з досвідом у закупівлях від трьох років. Серед вимог — управління командою, організація складської роботи, ведення переговорів із постачальниками та впевнене володіння Excel і обліковими системами. Заступник регіонального менеджера — 100 000 грн плюс бонуси . Вакансія від Symbol відкрита у Львові. Потрібен досвід роботи територіальним або регіональним менеджером у роздрібній торгівлі понад два роки. Роботодавець також пропонує медичне страхування та доступ до корпоративного психолога.

. Вакансія від Symbol відкрита у Львові. Потрібен досвід роботи територіальним або регіональним менеджером у роздрібній торгівлі понад два роки. Роботодавець також пропонує медичне страхування та доступ до корпоративного психолога. HR-директор — 100 000–140 000 грн. РБК "Альба" шукає фахівця у Петропавлівській Борщагівці. Зарплата залежить від результатів роботи та виконання KPI. Серед основних завдань — формування HR-стратегії, пошук нових працівників і розвиток команди.

Що потрібно врахувати перед працевлаштуванням

Висока зарплата у вакансії не завжди означає гарантовану фіксовану виплату. В окремих пропозиціях частина доходу залежить від виконання KPI, результатів роботи або передбачених роботодавцем бонусів.

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Також варто звертати увагу на вимоги до досвіду, освіти, професійних сертифікатів і графіка. Наприклад, водієві бензовоза потрібні спеціальні документи для перевезення небезпечних вантажів, а програмісту верстатів із ЧПК — практичні технічні навички.

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Тому перед відгуком на вакансію варто уточнити, яка частина зазначеної суми є гарантованою ставкою, чи входять до неї премії та за яких умов роботодавець виплачує максимальну зарплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на українському ринку праці з'являються незвичні вакансії із зарплатою до 36 000 грн. Роботодавці шукають шоколадників, аеродизайнерів, сирних сомельє та ювелірів-закріплювачів каміння. Деякі компанії готові навчати кандидатів без досвіду.

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Також ми писали, що в Україні зарплатні пропозиції для окремих спеціалістів сягають 85 000 грн на місяць. Найбільше роботодавці готові платити штукатурам, стоматологам, фасадникам і технологам. Водночас високий попит на таких працівників пов'язаний із нестачею кваліфікованих кадрів.