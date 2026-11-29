Мужчина держит конверт с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине появились вакансии с зарплатой от 100 000 грн. Самую высокую зарплату предлагают директору кондитерской фабрики в Дубне — до 160 000 грн. В то же время шестизначные суммы указаны и для технических специалистов, водителя бензовоза и менеджеров. Размер оплаты и требования зависят от должности и опыта в разных городах страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на robota.ua.

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Кому в Украине предлагают зарплату от 100 000 грн

Высокие зарплаты предлагают в производстве, логистике, строительстве, торговле и технических специальностях. Часть работодателей ищет руководителей с опытом управления командами, но есть вакансии и для квалифицированных рабочих.

Среди предложений, опубликованных в конце ноября, такие:

Директор кондитерской фабрики — 130 000–160 000 грн . Работу предлагает ООО "ДН Классик" в Дубне. Кандидат будет отвечать за управление предприятием, работу подразделений, выполнение производственных и финансовых планов. Предусмотрены премии, бонусы, компенсация расходов на топливо и возможность бронирования при наличии законных оснований.

. Работу предлагает ООО "ДН Классик" в Дубне. Кандидат будет отвечать за управление предприятием, работу подразделений, выполнение производственных и финансовых планов. Предусмотрены премии, бонусы, компенсация расходов на топливо и возможность бронирования при наличии законных оснований. Менеджер по работе с торговыми сетями — 130 000–140 000 грн . Вакансию открыла компания "Гармония вкуса" в Святопетровском, Киевская область. Сотрудник будет развивать сотрудничество с торговыми партнерами, продвигать молочную продукцию и мясные деликатесы. Важны навыки продаж и ведения переговоров.

. Вакансию открыла компания "Гармония вкуса" в Святопетровском, Киевская область. Сотрудник будет развивать сотрудничество с торговыми партнерами, продвигать молочную продукцию и мясные деликатесы. Важны навыки продаж и ведения переговоров. Водитель бензовоза или автоцистерны — 131 000 грн . Компания UPG ищет сотрудников в Житомире. Требуются водительские права категории CE, опыт управления бензовозом или автоцистерной и действующий сертификат ADR, полученный не менее года назад. Также работодатель отмечает возможность трудоустройства при наличии актуальных военно-учетных документов.

. Компания UPG ищет сотрудников в Житомире. Требуются водительские права категории CE, опыт управления бензовозом или автоцистерной и действующий сертификат ADR, полученный не менее года назад. Также работодатель отмечает возможность трудоустройства при наличии актуальных военно-учетных документов. Менеджер строительных проектов — 100 000–120 000 грн . В Киеве таких специалистов ищет SPP Development Ukraine. От кандидатов ожидают высшее образование по направлениям электромеханики или энергетики и опыт работы от трех лет. Среди дополнительных условий — бронирование и медицинское страхование после испытательного срока.

. В Киеве таких специалистов ищет SPP Development Ukraine. От кандидатов ожидают высшее образование по направлениям электромеханики или энергетики и опыт работы от трех лет. Среди дополнительных условий — бронирование и медицинское страхование после испытательного срока. Начальник производства — 100 000–120 000 грн . Вакансию в Луцке предлагает ProCare. Будущий сотрудник будет руководить производственными процессами, контролировать качество продукции и выполнение планов. Требуется опыт работы на руководящей должности в производстве от трех лет.

. Вакансию в Луцке предлагает ProCare. Будущий сотрудник будет руководить производственными процессами, контролировать качество продукции и выполнение планов. Требуется опыт работы на руководящей должности в производстве от трех лет. Программист-наладчик станков с ЧПУ — 110 000 грн . Во Львове компания «Инитрон» ищет специалиста для работы с оборудованием HAAS. Кандидат должен уметь работать с фрезерными или токарными станками, читать чертежи и техническую документацию, а также разбираться в технологиях обработки металла.

. Во Львове компания «Инитрон» ищет специалиста для работы с оборудованием HAAS. Кандидат должен уметь работать с фрезерными или токарными станками, читать чертежи и техническую документацию, а также разбираться в технологиях обработки металла. Директор по снабжению — 100 000 грн . В Киеве Energy Group ищет кандидата с опытом работы в сфере закупок от трех лет. Среди требований — управление командой, организация складской работы, ведение переговоров с поставщиками и уверенное владение Excel и учетными системами.

. В Киеве Energy Group ищет кандидата с опытом работы в сфере закупок от трех лет. Среди требований — управление командой, организация складской работы, ведение переговоров с поставщиками и уверенное владение Excel и учетными системами. Заместитель регионального менеджера — 100 000 грн плюс бонусы . Вакансия от Symbol открыта во Львове. Требуется опыт работы территориальным или региональным менеджером в розничной торговле более двух лет. Работодатель также предлагает медицинское страхование и доступ к услугам корпоративного психолога.

. Вакансия от Symbol открыта во Львове. Требуется опыт работы территориальным или региональным менеджером в розничной торговле более двух лет. Работодатель также предлагает медицинское страхование и доступ к услугам корпоративного психолога. HR-директор — 100 000–140 000 грн. РБК "Альба" ищет специалиста в Петропавловской Борщаговке. Зарплата зависит от результатов работы и выполнения KPI. Среди основных задач — формирование HR-стратегии, поиск новых сотрудников и развитие команды.

Что нужно учесть перед трудоустройством

Высокая зарплата в вакансии не всегда означает гарантированную фиксированную выплату. В некоторых предложениях часть дохода зависит от выполнения KPI, результатов работы или предусмотренных работодателем бонусов.

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Также стоит обращать внимание на требования к опыту, образованию, профессиональным сертификатам и графику работы. Например, водителю бензовоза нужны специальные документы для перевозки опасных грузов, а программисту станков с ЧПУ — практические технические навыки.

Поэтому перед тем, как откликнуться на вакансию, стоит уточнить, какая часть указанной суммы является гарантированной ставкой, входят ли в неё премии и при каких условиях работодатель выплачивает максимальную зарплату.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на украинском рынке труда появляются необычные вакансии с зарплатой до 36 000 грн. Работодатели ищут шоколатье, аэродизайнеров, сырных сомелье и ювелиров-крепителей камней. Некоторые компании готовы обучать кандидатов без опыта.

Также мы писали, что в Украине предложения по зарплате для отдельных специалистов достигают 85 000 грн в месяц. Больше всего работодатели готовы платить штукатурам, стоматологам, фасадникам и технологам. В то же время высокий спрос на таких работников связан с нехваткой квалифицированных кадров.