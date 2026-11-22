Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

85 000 грн на місяць — стільки в Україні можуть заробляти штукатури. Високі зарплати пропонують і стоматологам, плиточникам та будівельникам, тоді як чимало звичних професій оплачуються значно скромніше. Водночас роботодавці готові платити більше, але не завжди можуть знайти потрібних спеціалістів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Робота.

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Кому в Україні пропонують зарплати до 85 000 грн

За результатами аналізу вакансій OLX Робота за вересень 2026 року, найвищу медіанну зарплатну пропозицію отримали штукатури. Роботодавці готові платити таким спеціалістам 85 000 грн на місяць. За рік ця сума збільшилася на 33%.

На другому місці опинилися стоматологи, яким пропонують 70 375 грн. Їхня медіанна зарплата за рік зросла на 28%. Майже стільки ж можуть отримувати фасадники — 70 000 грн, що на 19% більше, ніж роком раніше.

До переліку професій із високими зарплатними пропозиціями також увійшли:

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технологи — 69 022 грн;

мулярі — 66 000 грн;

далекобійники — 65 000 грн;

плиточники — 65 000 грн;

рихтувальники — 60 000 грн.

За рік зарплатні пропозиції для технологів зросли на 31%, мулярів — на 26%, далекобійників — на 8%, плиточників — на 30%, рихтувальників — на 9%.

Таким чином, високі доходи в Україні пропонують не лише працівникам IT-сфери чи офісним спеціалістам. Значну частину списку займають будівельні та робітничі професії, для яких потрібні практичні навички й досвід.

Варто враховувати, що йдеться про медіанні зарплатні пропозиції у вакансіях, а не гарантований заробіток кожного працівника. Реальна сума може залежати від кваліфікації, кількості замовлень, регіону та умов роботи.

Скільки заробляють водії, продавці та бухгалтери

Для порівняння, загальна медіанна зарплата в Україні за вакансіями Work.ua у листопаді 2026 року становить 31 000 грн. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Представникам популярних професій роботодавці пропонують такі суми:

водіям — 39 000 грн;

кухарям — 33 000 грн;

бухгалтерам — 32 500 грн;

вантажникам — 29 000 грн;

продавцям-консультантам — 26 500 грн;

касирам — 24 000 грн.

Пропозиція для штукатурів майже втричі перевищує зарплату касирів. Навіть порівняно з водіями різниця становить 46 000 грн на місяць.

Яких працівників найбільше бракує в Україні

Висока зарплата не завжди допомагає роботодавцям швидко знайти потрібного спеціаліста. За окремим дослідженням OLX Робота за жовтень 2026 року, на ринку праці залишається дефіцит працівників у кількох професійних напрямках.

Зокрема, компаніям складно знайти стоматологів, технологів на виробництві, автоелектриків і керівників відділів продажів.

Також серед спеціалістів, яких бракує роботодавцям, є:

рихтувальники — медіанна зарплатна пропозиція 61 500 грн;

автослюсарі — 45 000 грн;

маляри — 36 500 грн;

пекарі — 33 750 грн;

столяри — 32 500 грн;

токарі — 32 500 грн;

фармацевти — 26 500 грн.

Особливо помітно скоротилася кількість відгуків на вакансії технологів на виробництві — приблизно на 51% за рік. Для стоматологів цей показник зменшився на 33%, а для керівників відділів продажів — на 34%.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що зарплати українців зросли на 80% у деяких професіях. Найбільше додали в доходах автори текстів, працівники паркувальних майданчиків і фахівці з інформаційної безпеки. Водночас у частині спеціальностей оплата праці за рік, навпаки, знизилася.

Також Новини.LIVE повідомляли, що штукатури, технологи та далекобійники увійшли до переліку найбільш високооплачуваних спеціалістів в Україні. Роботодавці пропонують представникам цих професій від 65 000 грн до 85 000 грн на місяць. Високі зарплати пов'язані з попитом на кваліфікованих працівників і нестачею кадрів.