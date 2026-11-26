Заклад харчування та відвідувачі. Фото: Freepik

На українському ринку праці є низка нестандартних вакансій, які вимагають творчого підходу та вузькопрофільної майстерності. З-поміж найнезвичніших пропозицій можна зустріти такі, де ключовими робочими інструментами виступатимуть повітряні кульки, пап’є-маше чи або рідкісні сорти сиру. Ті, хто давно мріяв змінити сферу діяльності, можуть спробувати себе в новій ролі, адже особливістю багатьох таких пропозицій є готовність компаній навчати співробітників тонкощам справи.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на дослідження кадрового порталу Work.ua.

Реклама

Нетипові професії в Україні із зарплатою до 36 000 грн

Аналітики сайту з пошуку роботи оприлюднили огляд рідкісних та нетипових пропозицій роботи, які доступні для українських громадян наприкінці листопада 2026 року.

До списку потрапили позиції, що поєднують:

вузькопрофільне ремесло;

творчість;

індивідуальний підхід.

При цьому більшість роботодавців запрошують всіх, бажає почати працювати з нуля. Компанії готові інвестувати у професійне навчання свого персоналу, пропонуючи при цьому конкурентну оплату праці.

Читайте також:

До списку найоригінальніших вакансій увійшли:

Шоколадник із зарплатою 36 000 грн

Зокрема, на порталі розміщена вакансія для роботи шоколадником у Києві. Йдеться про фахівців кондитерського виробництва, що займається виготовленням та художнім декоруванням шоколадних виробів. Компанія запрошує співробітників для здійснення ручного розпису ласощів та роботи зі спецобладнанням. Для такої роботи стаж не потрібен, зокрема, розглядають студентів. Працівникам обіцяють офіційне оформлення, медичне страхування, а також безплатне харчування.

Аеродизайнери із зарплатою до 30 000 грн

Також у Харкові шукають спеціалістів з оформлення приміщень, вітрин та святкових приміщень за допомогою повітряних кульок. Аеродизайнерам потрібно буде створювати тематичні композиції, інсталяції та фотозони. Для компанії не є проблемою відсутність досвіду у кандидатів, адже передбачене навчання з нуля. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування та кар'єрне зростання.

Сирний сомельє зі зарплатою 25 000 грн

У Львові шукають працівників на посаду сирного сомельє. Експертам-консультантам із культури споживання сирів потрібно буде проводити дегустації, підбирати сири, напої і закуски, а також формувати подарункові набори. Розібратися з асортиментом можна буде під час триденного стажування. Окрім зарплати у 25 000 грн, працівники матимуть знижки на всю продукцію крамниці.

Ювелір-закріплювач каменів у сріблі із зарплатою до 25 000 грн

Також можна влаштуватися ювелір-закріплювачем. Йдеться про майстрів ювелірного виробництва, що відповідають за надійну фіксацію коштовного каміння в оправах прикрас (каблучки, сережки тощо). Працівники працюватимуть на заводі. на роботу запрошують без досвіду. Компанія обіцяє навчання, наставництво. Серед вимог: акуратність, уважність та посидючість.

Інші нестандартні пропозиції на ринку праці

Також потрібні працівники на такі вузькоспеціалізовані посади:

Майстри із виготовлення дизайнерських масок. Працівники будуть займатися створенням ігрового реквізиту з пап'є-маше, гіпсу та текстилю за лекалами. Потрібен досвід у сфері handmade від двох років, відрядна оплата праці.

Костюмери-реквізитори із зарплатою до 25 000 грн. Такі працівники будуть займатися підготовкою, логістикою та дрібним ремонтом сценічного вбрання та бутафорії для дитячих заходів.

Кіномеханіки — таким працівникам потрібно буде налаштовувати кінопроєкційне обладнання, завантажувати цифрові копії фільмів та адмініструвати сеанси. Компанія обіцяє безплатні квитки, знижки на кінобар та оплату вечірнього таксі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, на ринку праці є низка вакансій для людей пенсійного віку. Такій категорії пропонують стабільний дохід та різні вигоди. В основному шукають двірників, продавців, комплектувальників та комірників. Залежно від типу діяльності та регіону такі працівники можуть отримувати від 22 000 до понад 40 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, кому в листопаді в Україні у середньому платять 50 000 грн. Таку зарплату обіцяють інженерам-технологам, монтажникам, будівельникам, головним бухгалтерам, архітекторам. У Києві до такої позначки найстрімкіше зросла оплата праці за рік у рекламних агентів — на 41%.