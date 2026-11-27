Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні уряд переглянув розміри посадових окладів для посадовців і службовців місцевого самоврядування, також запровадив окрему схему заробітної плати для працівників Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Окрім того, затвердив окремий механізм нарахування окладів у територіальних громадах, де відбуваються бойові дії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Кабінету міністрів.

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Які суми посадових окладів затвердив Кабмін

Як зазначається, йдеться про ухвалення постанови № 1460, яка оновила зарплатні таблиці міським, селищним та сільським радам.

Згідно з постановою, посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування залежатимуть від кількості населення у територіальній громаді.

Зокрема, для голів громад встановили наступні оклади:

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29 140 грн для громад — із населенням більш ніж 900 тис. осіб;

28 210 грн для громад — від 450 до 900 тис. осіб;

27 350 грн для громад — від 180 до 450 тис. осіб;

26 660 грн для громад — від 70 до 180 тис. осіб;

25 800 грн для громад — від 15 до 70 тис. осіб;

20 640 грн для громад — до 15 тис. осіб.

Посадовий оклад першого заступника голови встановили на рівні: 26 660 грн у найбільших громадах, 19 780 грн — у громадах із кількістю населення до 15 тис. осіб.

Від 18 920 грн до 24 430 грн залежно від чисельності населення отримуватимуть заступники голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради та керуючий справами виконавчого комітету.

Від 17 200 грн у громадах із населенням до 15 тис. осіб до 21 890 грн у громадах із населенням більш ніж 900 тис. осіб отримуватимуть старости.

Від 14 390 до 15 830 грн коливатимуться оклади директорів департаментів, від 12 770 до 13 850 грн грн у начальників управлінь, від 12 410 до 13 310 грн — у начальників відділів або головних бухгалтерів.

Від 10 790 до 11 331 грн оклади становитимуть для завідувачів секторів.

Головні спеціалісти отримуватимуть 9 890 грн у громадах із населенням більш ніж 70 тис. осіб, 9 350 грн — у громадах з чисельністю від 15 до 70 тис. осіб та 8 680 грн у громадах — до 15 тис. осіб.

Провідні спеціалісти матимуть оклади від 8 590 грн до 9 170 грн, спеціалісти І категорії — від 8 500 грн до 9 080 грн, спеціалісти ІІ категорії — від 8 410 грн до 8 720 грн, а спеціалісти без категорії — від 8 320 до 8 630 грн.

З огляду на це, чим більшою буде громада за кількістю населення, тим вищими суми будуть у керівників та працівників апарату.

Оновлені посадові оклади для працівників ЦНАП

Зокрема, передбачені такі оклади для адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг. Залежно від чисельності населення громади місячні посадові оклади становитимуть:

Понад 70 тис. осіб — від 15 100 до 15 700 грн;

Понад 15 до 70 тис. осіб — від 14 400 до 14 900 грн;

До 15 тис. осіб — від 13 800 до 14 300 грн.

Розміри окладів на територіях бойових дій

Як зазначається у постанові, для визначення окладів посадових осіб на територіях бойових дій використовуватимуть довоєнну чисельність населення громади.

З огляду на це, з 1 січня 2027 року оклади таких посадовців визначатимуть, виходячи з даних тергромад станом на 1 січня 2022 року.

Уряд рекомендував керівництву органів місцевого самоврядування забезпечити виконання постанови № 1460 у рамках фондів зарплати, затвердженими кошторисами відповідних органів.

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