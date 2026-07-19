Як купувати товари онлайн безпечно: українцям назвали головні правила

Дівчина купує одяг в інтернеті, люди несуть покупки. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Онлайн-купівлі та підписки вже давно перетворилися у невід'ємну частину життя багатьох українців. Та не варто забувати, що цифрові платежі приваблюють і шахраїв, які шукають можливості привласнити гроші, які їм не належать.

Тому у Держпродспоживслужбі розповіли про 9 важливих правил, дотримання яких допоможе уникнути шахрайства, проблем із поверненням товару та втрати коштів, передає Новини.LIVE.

Як підготуватися до покупок в інтернеті

У відомстві наголошують, що споживачі, які купують товари в інтернеті, мають такі самі права, як і під час укладення договору на відстані або поза торговельними чи офісними приміщеннями. Ці гарантії надає закон "Про захист прав споживачів".

Тож перед покупкою спочатку потрібно звернутися до продавця, щоб він надав повну інформацію про товар та на яких умовах відбувається продаж. У покупця, серед іншого, є право дізнатися про:

найменування продавця, його місцезнаходження та порядок подання претензій;

основні характеристики товару;

ціну, вартість доставки та умови оплати;

гарантійні зобов'язання й інші послуги, пов'язані з ремонтом або обслуговуванням товару;

умови доставки чи виконання договору;

мінімальний строк дії договору, якщо він передбачає регулярні поставки товарів або послуг;

вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

строк дії пропозиції;

порядок розірвання договору.

Купувати щось, як підкреслюється в повідомленні, можна лише після отримання повної інформації.

Читайте також:

Куди звертатися, якщо права порушили

Якщо продавець порушив права споживача й не хоче повертати гроші, обмінювати товар чи розв'язати спір по-іншому, тоді українці можуть поскаржитися територіальних органів Держпродспоживслужби.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, що без касового чека покупець перетворюється у беззахисного споживача. Йому не вдасться не те, що довести факт покупки, а й віддати магазину бракований товар. Щоб не потрапити у таку халепу, краще дотримуватися низки корисних правил.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, відвідуючи кафе та ресторани, додатково платять за роботу генераторів. Однак про те, що у чеку буде додаткова графа для витрат, клієнта мають попередити заздалегідь.