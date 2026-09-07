Бизнес на подержанной одежде: как работает рынок секонд-хенда в Украине

Девушка выбирает одежду. Фото: magnific.com

Одежда, которая еще недавно просто лежала в шкафу или отправлялась на свалку, все чаще обретает вторую жизнь — ее продают в секонд-хендах, через социальные сети и онлайн-площадки. В Украине подержанные вещи уже занимают заметную долю рынка одежды, а вокруг них сформировалась целая цепочка заработка — от импорта и сортировки до перепродажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные консалтинговой компании Pro-Consulting, приведенные RetailersUA.

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Сколько денег крутится в секонд-хенде

Секонд-хенд в Украине давно перестал быть небольшим сегментом для покупателей, которые просто ищут более дешевую одежду. По данным Pro-Consulting, в 2025 году подержанная одежда занимала 11% украинского рынка одежды.

Еще более показательная цифра касается импорта. Подержанная одежда составляла около 50% импорта готовых товаров легкой промышленности в Украину. А в 2024 году в страну было ввезено подержанных вещей примерно на 182 млн долларов.

Это означает, что секонд-хенд — не просто способ сэкономить на покупках. Вокруг него функционирует полноценный рынок: вещи собирают за рубежом, сортируют, формируют партии, доставляют в Украину, продают оптовикам, магазинам или напрямую конечным покупателям.

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Почему секонд-хенд дорожает

Цена подержанной вещи формируется не только по принципу "это уже кто-то носил". На конечную стоимость влияют страна происхождения, способ сбора, качество вещей, доля отходов, логистика и валютный курс.

По словам участников рынка, значительная часть поставок поступает из Европы и США. В то же время доставка из США обходится дороже, чем из Европы, а стоимость партии зависит и от того, как именно вещи собирали.

Поэтому одна партия может содержать как очень дешевые вещи, так и качественную брендовую одежду, которая после сортировки будет продаваться уже по значительно более высокой цене.

Что такое "крем", "экстра" и "оригинал"

На рынке подержанной одежды существует несколько категорий товара. От них напрямую зависит закупочная цена и потенциальный доход продавца.

Оригинал — несортированные вещи, которые поступают без предварительного отбора. В таких партиях может быть одежда, обувь и другие предметы быта разного качества.

Грубосортированный товар уже распределен по типам вещей — например, куртки, худи или флис, но качество внутри партии может различаться.

Cream — одна из самых дорогих категорий. Это вещи высочайшего качества с минимальными следами носки, среди которых могут встречаться товары с бирками.

Extra — также качественный сегмент с минимальными следами использования.

Отдельно продаются вещи первого и второго сорта. Они дешевле, но могут иметь более заметные следы носки или незначительные дефекты.

Как зарабатывают магазины

Для продавца главный вопрос — не только за сколько купить товар, но и за сколько его реально удастся продать.

На рынке используют две основные модели: продажа с вешалки по фиксированной цене и продажа на вес. Какая из них выгоднее, зависит от города, проходимости магазина, качества товара и спроса.

Например, в некоторых магазинах цена за вес начинается с высокой стоимости в день поступления товара, а затем постепенно снижается. В одном из примеров, приведенных RetailersUA, цена стартовала с 549 грн за килограмм, а к концу цикла снижалась до 69 грн за килограмм.

При этом не весь закупленный товар удается продать. По оценке одного из предпринимателей, около 15% товаров могут оставаться нереализованными. Их могут отдавать на благотворительность, продавать по минимальной цене или передавать для других нужд.

Поэтому реальная прибыль магазина зависит не от простой разницы между ценой закупки и продажи, а от того, какую часть партии удастся реализовать, сколько будут стоить аренда, доставка, оборудование и труд персонала.

Секонд-хенд выходит за пределы магазинов

Еще одно важное изменение — покупатель все чаще ищет подержанные вещи не только в обычном магазине.

Участники рынка отмечают, что за последние годы значительная часть продаж перешла в онлайн. Вещи демонстрируются в интернет-магазинах, соцсетях и TikTok, а покупатель может сразу увидеть конкретный товар, его размер и цену.

Фактически это превращает секонд-хенд в разновидность реселла: продавец может не просто ждать покупателя в торговой точке, а находить его через контент, прямые эфиры и социальные сети.

Для самого покупателя это также меняет подход. Раньше приходилось перебирать десятки вещей на полках, а теперь часть ассортимента можно увидеть еще до похода в магазин.

Сколько нужно, чтобы открыть секонд-хенд

По оценкам предпринимателей, на запуск магазина секонд-хенда может потребоваться около 5–10 тысяч долларов. Сумма зависит прежде всего от площади, города, аренды и объема первой закупки.

Само помещение — далеко не единственная статья расходов. Нужны стеллажи, вешалки, оборудование для обуви, весы, примерочные, кассовая зона и прочее торговое оборудование.

Отдельной статьей расходов становится доставка. По приведенному участниками рынка примеру, пересылка двух тюков одежды Новой почтой могла стоить около 12 тыс. грн. Поэтому даже недорогой товар на старте может иметь значительные логистические расходы.

Вещи из шкафа тоже становятся источником дохода

Отдельно от профессионального секонд-хенда развивается частный ресейл. Люди продают одежду, обувь, технику и другие вещи, которыми больше не пользуются.

Для многих это способ вернуть хотя бы часть средств, потраченных на покупку. Если вещь уже не нужна владельцу, ее продажа позволяет превратить фактически ненужный предмет в деньги.

То есть для обычного человека, который время от времени продает собственную одежду, основной финансовый смысл остается простым: освободить место дома и вернуть часть потраченных денег.

А для тех, кто систематически покупает вещи с целью перепродажи, это уже отдельная модель заработка, где важны закупочная цена, качество, скорость продажи, логистика и налоговые правила.

Почему рынок продолжает расти

Спрос на секонд-хенд поддерживают сразу несколько факторов. Для покупателей это возможность потратить меньше на одежду, найти бренд по более низкой цене или приобрести уникальную вещь, которой нет в обычных магазинах.

Для продавцов — возможность работать с разными ценовыми категориями и сочетать офлайн-магазин с онлайн-продажами.

Именно поэтому секонд-хенд в Украине постепенно превращается из формата дешевой одежды в отдельную экономику повторного использования вещей. Часть товаров после первого владельца не теряет ценности — наоборот, она становится сырьем для новой продажи, нового бизнеса и нового дохода.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине меняются правила продажи товаров через онлайн-платформы. Это важно учитывать тем, кто не просто избавляется от ненужной одежды, а регулярно покупает вещи для последующей перепродажи. Новые правила для цифровых платформ должны стать частью налоговых изменений, которые планируется ввести с 2027 года.

Также Новини.LIVE писали о правилах безопасных покупок в интернете. Перед оплатой товара стоит проверить продавца, условия сделки и способ получения вещи. Для рынка секонд-хенда это особенно актуально, ведь все больше покупателей и продавцов переходят из магазинов в соцсети и на онлайн-площадки.