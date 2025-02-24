Обмін доларів у 2025 році — чи можна скасувати операцію у банках

Долари в шухляді. Фото: УНІАН

Виконавши обмін валют українці можуть скасувати операцію, а банк поверне назад гроші. Ця послуга має назву "зворотній обмін валют", але виконати її необхідно за 15 хвилин після першого обміну.

Про це повідомляють у Національному банку України.

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Щоби провести зворотній обмін, потрібно надати певні документи, а саме:

квитанцію;

розрахунковий документ.

"Виконати зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ. Це передбачено Постановою правління НБУ №2 "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями", — зазначають у держструктурі.

Українцям відмовляють в обміні валют

Тим часом в Україні все ще фіксуються випадки, коли громадянам відмовляють в обміні валюти через рік випуску банкноти. Як правило, відмову можна отримати в установах, які працюють без ліцензії від НБУ.

При цьому у Нацбанку наголошують, що банки та небанківські установи не мають права не проводити обмін іноземних банкнот, якщо вони за дизайном та елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам іноземних центробанків, якщо їхня справжність підтвердилася після перевірки на відповідному обладнанні.

Про що ще варто знати

За інформацією Національного банку, в країні у 2024 році зросли випадки підробки грошей. Так, на 1 млн справжніх банкнот гривні минулого року припадало близько 5,1 підроблених. Найчастіше зловмисники підробляли купюри у 500 та 200 грн.

Раніше ми пояснювали, чому американська валюта незабаром почне дорожчати. Аналітики радять українцям зараз обмінювати валюту, допоки курс долара низький.

Тим часом Європейський центральний банк вирішив відмовитися від друку купюри номіналом 500 євро. Усе тому, що її часто використовували в шахрайських фінансових операціях.