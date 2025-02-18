В Україні побільшало фальшивок — які купюри підроблюють найчастіше

Банкноти номіналом у 500 гривень. Фото: УНІАН

В Україні почастішали випадки підробок грошей. За даними Національного банку, на 1 млн справжніх купюр гривні виявляють 5,1 підроблених.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Які купюри підроблюють найчастіше і чому

Зазначається, що найчастіше фальшивими виявляються купюри в 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок). В Нацбанку наголошують, що ситуація з підробкою грошей різко погіршилася у 2024 році.

"Водночас ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни", — підкреслили в НБУ.

За інформацією регулятора, минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених. Натомість до повномасшабного вторгнення РФ показник був вищим і тримався на рівні 7,1 підроблених банкнот.

Найчастіше у 2024 році фальшивими виявлялися банкноти двох номіналів:

500 грн;

200 грн.

Примітно, що, як стверджують у Європейському центральному банку, аналогічний показник у країнах Європейського Союзу у 2023 році у три рази перевищував рівень підробок, який фіксувався в Україні, і становив майже 16 підроблених банкнот євро.

Як правило, найбільший відсоток підробок трапляється з гривнями старого зразка. Натомість оновлені гривні підробити набагато важче, тож їх рідше виводять з обігу. Здебільшого ці підроблені банкноти національної валюти були низької якості. Аферисти розраховували, що громадяни не будуть уважно слідкувати за тим, які гроші їм видають під час розрахунків у магазинах.

Усе тому, що на сучасних українських банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1 тис. грн, які з′явилися в обігу у 2015–2020 роках, удосконалили дизайн та посилили систему захисту. Тепер їх не відрізнити від закордонних банкнот.

Що робити, якщо засумнівалися у справжності банкнот

Про свої підозри потрібно повідомити банкам, які потім віддадуть ці банкноти для досліджень в Нацбанк. Перевірка є безплатною, у результаті клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними.

Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження, повертаються ініціатору дослідження.

Раніше стало відомо, що НБУ планує вивести з обігу копійки. Їх замінять ШАГами — валютою, якою українці користувалися ще до виникнення Російської імперії.

Нагадаємо, що в українців є нагода заробити, продавши старі копійки. Річ у тому, що існують цінні екземпляри, за які нумізмати готові добре платити.