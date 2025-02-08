Обмін доларів у 2025 році — про що в НБУ попередили українців

Декілька купюр американських доларів. Фото: УНІАН

В Україні деякі обмінники все ще можуть відмовити в обміні іноземної валюти через рік випуску, хоча зараз це відбувається вже не так часто. В Національний банк України (НБУ) щомісяця надходить не більше 10 звернень, у яких є скарги на дії обмінників.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Найчастіше право громадян на обмін валют порушують у нелегальних обмінниках, які працюють без ліцензії НБУ. Легальні пункти обміну валют дотримуються правил та приймають банкноти незалежно від року їх емісії.

"Проблема, яка знову з'явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців", — кажуть у Нацбанку.

У пресслужбі також нагадали, що:

усі гроші з-за кордону, якщо справжність банкнот підтвердилася з використанням лічильників та детекторів, мають обмінюватися без жодних винятків;

банки та небанківські установи не можуть відмовити клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, якщо їхня справжність підтвердилася після перевірки на відповідному обладнанні;

банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

якщо банкноти мають суииєві ознаки зношення, має відбутися операція інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

якщо банк чи обмінник відмовляються приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі мають право звернутися до НБУ.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні запрацювали нові правила фінансового моніторингу. Нововведення спрямовані на боротьбу з тіньовою економікою.

Також ми розповідали, що українці з початком 2025 року придбали майже 1 млрд доларів. Попит на валюту США зростає на фоні покращення макроекономічних показників.