Обмен долларов в 2025 году — можно ли отменить операцию в банках

Доллары в ящике. Фото: УНИАН

Выполнив обмен валют украинцы могут отменить операцию, а банк вернет обратно деньги. Эта услуга называется "обратный обмен валют", но выполнить ее необходимо через 15 минут после первого обмена.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Читайте также:

Как отменить обмен валют

Чтобы провести обратный обмен, нужно предоставить определенные документы, а именно:

квитанцию;

расчетный документ.

"Выполнить обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", — отмечают в госструктуре.

Украинцам отказывают в обмене валют

Между тем в Украине все еще фиксируются случаи, когда гражданам отказывают в обмене валюты из-за года выпуска банкноты. Как правило, отказ можно получить в учреждениях, которые работают без лицензии от НБУ.

При этом в Нацбанке отмечают, что банки и небанковские учреждения не имеют права не проводить обмен иностранных банкнот, когда они по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков, если их подлинность подтвердилась после проверки на соответствующем оборудовании.

О чем еще стоит знать

По информации Национального банка, в стране в 2024 году выросли случаи подделки денег. Так, на 1 млн настоящих банкнот гривны в прошлом году приходилось около 5,1 поддельных. Чаще всего злоумышленники подделывали купюры в 500 и 200 грн.

Ранее мы объясняли, почему американская валюта вскоре начнет дорожать. Аналитики советуют украинцам сейчас обменивать валюту, пока курс доллара низкий.

Тем временем Европейский центральный банк решил отказаться от печати купюры номиналом 500 евро. Все потому, что ее часто использовали в мошеннических финансовых операциях.