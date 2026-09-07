Домашние животные в 2026 году: сколько денег потребуется на их содержание

Ребенок с домашними питомцами. Фото: magnific.com

Содержание домашнего питомца может обходиться семейному бюджету в десятки тысяч гривен в год. В 2026 году на базовые нужды кота в Украине потребуется около 2–3 тыс. грн ежемесячно, собаки — 3–4 тыс. грн, а для крупных пород расходы могут достигать 10 тыс. грн. Помимо корма, владельцам приходится оплачивать уход, вакцинацию и ветеринарные услуги, причем непредвиденные расходы могут существенно увеличить бюджет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

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Сколько денег нужно на кота

Для кота одной из основных регулярных статей расходов остается питание. В то же время к ежемесячному бюджету нужно добавить наполнитель, лакомства, средства по уходу и другие мелкие покупки. Отдельно стоит предусмотреть средства на ветеринарные расходы.

Согласно расчетам Минфина, на корм для кота можно тратить около 1 200 грн в месяц, ещё 350 грн — на наполнитель и около 300 грн — на лакомства и мелкие покупки. Еще 400 грн в этом расчете заложены в качестве резерва на ветеринара. В целом получается примерно 2 250 грн в месяц, или 27 тыс. грн в год.

При этом речь идет именно о базовых расходах. В эту сумму не входят значительные непредвиденные расходы, в частности сложное лечение, операции, дорогостоящие препараты или длительная ветеринарная терапия.

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В случае с собакой бюджет в значительной степени зависит от ее веса, породы и способа содержания. Крупное животное требует большего количества корма, а дополнительными расходами могут стать лакомства, средства от паразитов, груминг, дрессировка и ветеринарные услуги.

По актуальным оценкам, базовое содержание собаки в Украине в 2026 году составляет примерно 3–4 тыс. грн в месяц. Для крупных пород расходы могут достигать 10 тыс. грн в месяц или около 120 тыс. грн в год.

Отдельные примеры показывают, насколько широким может быть этот диапазон. По подсчетам, касающимся содержания собаки в Луцке, только корм для отдельных животных может стоить до 7 тыс. грн в месяц, а лакомства — еще до 3 тыс. грн.

Для конкретного добермана общие ежемесячные расходы оценили примерно в 11 тыс. грн. В эту сумму вошли питание, лакомства, средства от паразитов и занятия с собакой. Такая сумма не является универсальной стоимостью содержания собаки, а лишь демонстрирует, насколько может вырасти бюджет при наличии дополнительных потребностей.

Самыми дорогостоящими могут стать непредвиденные расходы

Наибольшую нагрузку на семейный бюджет часто составляют не регулярные покупки, а расходы, которые сложно спрогнозировать. Животному может понадобиться срочная помощь ветеринара, дополнительные обследования, лекарства или специальный лечебный корм.

В бюджет также стоит заранее закладывать расходы, которые возникают не каждый месяц. Речь идет о переноске, лежанке, амуниции, вакцинации, груминге или оплате пребывания в пансионате, если хозяева уезжают в отпуск.

Поэтому реальную стоимость домашнего питомца стоит оценивать не только по одному ежемесячному платежу, а по расходам в течение года. Например, базовые 2–3 тыс. грн в месяц на кота превращаются в 24–36 тыс. грн в год. Для собаки расходы в 3–4 тыс. грн ежемесячно означают уже 36–48 тыс. грн в год.

При этом ветеринарный резерв лучше держать отдельно от обычного бюджета на корм и уход. Непредвиденные проблемы со здоровьем могут существенно увеличить общую сумму расходов, поэтому владельцам животных стоит учитывать такие риски при планировании семейного бюджета.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы тратят на еду и повседневные покупки. Даже небольшие регулярные расходы в течение месяца могут складываться в заметную сумму. Поэтому при планировании бюджета важно учитывать не только крупные покупки, но и постоянные ежедневные расходы.

Также Новини.LIVE рассказывали, как осенью меняются расходы на жилье и поездки за границу. Владельцам домашних животных при планировании отпуска стоит дополнительно учитывать расходы на содержание или уход за питомцем. Это может заметно увеличить общий бюджет поездки.