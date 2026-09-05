Осінні поїздки за кордон у 2026 році: де дешевше житло, які тарифи на потяги та коли їхати вигідніше

Туристка з валізою та мапою в руках. Джерело: magnific.com

Осінні поїздки за кордон у 2026 році можуть бути дешевшими за літні. Після завершення високого сезону ціни на житло в популярних напрямках знижуються, а попит на курорти падає. Водночас значну частину бюджету становить дорога, тому важливо врахувати вартість квитків на потяги та обрати вигідні дати для подорожі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Expedia.

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Чому восени можна витратити менше

З початком навчального року та завершенням основного періоду відпусток туристичний потік на популярних курортах стає менш активним. Це може впливати на вартість проживання: заклади розміщення намагаються залучити гостей у період нижчого попиту.

За даними Expedia, міжнародне проживання восени 2026 року в середньому приблизно на 7% дешевше, ніж улітку. окремих напрямках, зокрема в Албуфейрі та Фару на півдні Португалії, у регіоні Алгарве, а також на грецьких островах Міконос і Кос, різниця сягає 30%. Найвигіднішим місяцем для осінніх подорожей Expedia називає листопад: міжнародне проживання в цей період у середньому на 10% дешевше за літні ціни.

Скільки коштує поїздка за кордон потягом

Окремо під час планування бюджету потрібно врахувати залізничний квиток. У 2026 році Укрзалізниця проіндексувала приблизно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ міжнародних поїздів для відправлень із квітня. В інших категоріях міжнародних вагонів тарифи не змінювалися.

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Водночас вартість поїздки залежить від конкретного маршруту, категорії вагона та умов перевезення, тому остаточну суму варто перевіряти під час вибору конкретного рейсу.

Куди можна поїхати потягом восени

Серед міжнародних напрямків Укрзалізниці — Польща, Угорщина, Австрія, Чехія, Словаччина, Молдова та інші європейські країни. Частина маршрутів передбачає пересадку на європейські поїзди.

Зокрема, через Перемишль пасажири можуть продовжити подорож у напрямку польських міст, а також Німеччини. Окремі міжнародні сполучення доступні із Закарпаття — зокрема в напрямку Угорщини та Австрії. Актуальний розклад і доступні рейси залежать від дати поїздки.

Як заощадити на поїздці

Зменшити загальні витрати можна, якщо порівняти кілька дат і не обмежуватися лише ціною залізничного квитка. Під час планування варто окремо врахувати проживання, харчування, місцевий транспорт та можливі витрати на пересадки.

Також перед купівлею квитка потрібно перевірити розклад саме на обрану дату. У міжнародному сполученні періодичність окремих рейсів може змінюватися, тому літній графік не варто автоматично переносити на осінні місяці. Актуальні рейси Укрзалізниця публікує у своєму сервісі міжнародних сполучень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати компенсацію за зірвану поїздку від авіакомпанії, перевізника, готелю чи сервісу бронювання. Водночас додаткові виплати в окремих випадках вважаються доходом і можуть оподатковуватися. Тому під час планування подорожі варто враховувати не лише витрати на квитки та проживання.

Також Новини.LIVE писали, що перед відпустками українці можуть зіткнутися з шахрайськими схемами під час бронювання подорожей. Аферисти можуть пропонувати фейкові варіанти відпочинку або вимагати передоплату, після чого зникають. Тому перед оплатою квитків чи житла важливо перевіряти продавця та умови бронювання.