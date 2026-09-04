Щоденні витрати українців: скільки коштує їжа поза домом у 2026 році

Дівчина п'є каву та їсть круасан в кав'ярні. Джерело: magnific.com

Кава дорогою на роботу, перекус протягом дня чи обід у кафе для багатьох українців стали звичною частиною бюджету. У 2026 році громадяни в середньому витрачають 4 603 грн на місяць на повсякденний комфорт, зокрема транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом. Водночас середній чек у закладах продовжує зростати.

Про це свідчать дані Kantar Україна, повідомляє Новини.LIVE.

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Скільки коштує кава для українців

Кава поза домом для багатьох українців стала не разовою покупкою, а частиною щоденної рутини. Хтось бере напій дорогою на роботу, хтось зустрічається за кавою з друзями, а для когось це звичний перекус протягом робочого дня.

За даними Poster, у 2025 році середній чек у кав’ярнях зріс на 18% — до 111 грн. У сегменті кави з собою середній чек становив 89 грн. Важливо, що йдеться саме про середню суму чека, а не про фіксовану ціну чашки кави.

Якщо купувати каву за 111 грн щодня протягом 20 робочих днів, за місяць на це піде 2 220 грн. За 12 місяців — близько 26 640 грн.

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Для кави з собою за середнім чеком 89 грн витрати становитимуть 1 780 грн на місяць або 21 360 грн на рік за такої самої частоти покупок.

Українці витрачають понад 4,6 тисячі гривень на повсякденний комфорт

Дослідження Kantar Україна показує, що кава — лише одна частина ширшої категорії щоденних витрат.

У травні 2026 року компанія опитала 1000 українців віком від 18 до 55 років. До регулярних витрат на повсякденний комфорт дослідники віднесли, зокрема, транспорт, каву та перекуси, харчування поза домом, підписки, догляд за собою та інші небазові покупки.

67% опитаних регулярно витрачають гроші на такі категорії, а середня сума становить 4 603 грн на місяць. Майже половина — 47% — вважає подібні витрати нормальною частиною свого бюджету.

Таким чином, 4 603 грн — це не сума, яку українці витрачають винятково на каву та обіди. Це ширший бюджет на повсякденний комфорт, до якого входять різні регулярні покупки.

Якщо просто помножити середню місячну суму на 12, отримаємо 55 236 грн на рік. Це розрахункова річна сума на основі середнього показника Kantar, а не окремий показник річних витрат із дослідження.

Молодь витрачає ще більше

Найвищі витрати на повсякденний комфорт зафіксовані серед молодих українців.

У віковій групі від 18 до 29 років середня сума таких витрат становить близько 5 906 грн на місяць. Якщо зберегти такий рівень витрат протягом року, це приблизно 70 872 грн.

При цьому молодь також активно користується платними сервісами. За даними Kantar, серед користувачів платних підписок 58% витрачають на них до 500 грн на місяць. Найпоширенішими є відео- та музичні сервіси.

Кафе та ресторани дорожчають, а відвідувачів стає менше

Витрати на харчування поза домом зростають не лише через частоту покупок, а й через підвищення цін.

За даними Poster, у 2025 році середній чек у закладах громадського харчування зріс на 17%, тоді як відвідуваність знизилася на 8%. Водночас виручка закладів збільшилася на 6%.

У кав’ярнях середній чек зріс на 18% — до 111 грн. У кафе середній чек становив 315 грн, у ресторанах — 693 грн, а у фастфуді — 207 грн.

Уже в січні–липні 2026 року тенденція зі зростанням чека зберігалася: за даними Poster, середній чек у закладах харчування збільшився ще на 17% рік до року, тоді як кількість відвідувань скоротилася на 14%. Виручка при цьому зросла на 3%. У вибірку потрапили 11 555 закладів харчування, які працювали протягом усього періоду дослідження.

Для споживача це означає просту річ: навіть якщо людина не стала частіше ходити в кафе, один і той самий похід може обходитися дорожче.

Скільки може коштувати звичка пити каву щодня

Якщо взяти середній чек кав’ярні у 111 грн і припустити, що людина купує каву кожного робочого дня, математика виглядає так:

1 день — 111 грн;

5 робочих днів — 555 грн;

20 робочих днів — 2 220 грн;

12 місяців по 20 робочих днів — 26 640 грн.

Якщо до кави додати навіть невеликий перекус, витрати стають значно вищими. А регулярний обід у кафе формує вже окрему статтю бюджету.

Саме тому невеликі щоденні покупки можуть непомітно перетворитися на десятки тисяч гривень на рік.

На чому українці готові економити

За даними Kantar, кава, харчування поза домом та розваги належать до категорій, від яких українці найчастіше готові відмовлятися, коли потрібно скоротити витрати. Водночас транспорт та інші необхідні витрати мають вищий пріоритет.

Це означає, що кава чи обід у кафе для багатьох залишаються бажаною частиною повсякденного життя, але саме такі покупки першими потрапляють під скорочення, коли сімейний бюджет стає напруженим.

Щоб зменшити витрати, необов’язково повністю відмовлятися від кави поза домом. Один із варіантів — зменшити частоту покупок, наприклад купувати каву не щодня, а кілька разів на тиждень.

Також варто встановити окремий місячний ліміт на каву, перекуси та харчування поза домом. Це дозволяє бачити реальну суму витрат і не витрачати гроші на такі покупки автоматично.

Для порівняння, навіть сума в 2 220 грн, яку можна витратити на каву за 20 робочих днів, майже дорівнює рекомендованій сумі щомісячних заощаджень для людини з невеликим доходом. Тому регулярні дрібні покупки можуть мати цілком відчутний вплив на фінансову подушку.

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