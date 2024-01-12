Приват24 пропонує важливу функцію під час війни — що важливо знати

ПриватБанк запустив важливий сервіс під час війни — деталі
Державний ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.
Про це повідомляє Oboz.ua.
Детальніше про сервіс "Страхування" у Приват24
Як зазначається, у розділі "Страхування" у Приват24 та вебверсії клієнти можуть оформлювати страхові послуги дистанційно. Завдяки сервісу можна самому:
- повідомити про страховий випадок;
- оформити виплату;
- керувати платежами;
- подати необхідні документи;
- отримати коментарі та контакти страховика;
- дізнатися про результат за страховим випадком.
Зокрема, якщо людина отримала травму і оформила договір "Захист на кожен день", то в застосунку у пункті "Мої страховки" можна подати медичну довідку. Здебільшого цього буде достатньо для отримання страхової виплати.
У Приваті можна застрахувати:
- нерухомість;
- автомобіль;
- здоров’я (від нещасного випадку);
- туристичну поїздку;
- уберегтись від шахрайства.
На які суми може розраховувати клієнт
Як правило, щомісячний платіж становить близько 25-100 грн (залежить від страхової суми). Чим менший, тим менше у підсумку страхова сума.
Зокрема, якщо обрати "Захист на кожен день", то це обійдеться:
- 25 грн на місяць за страхової суми у 50 тис. грн;
- 50 грн — страхова сума — 125 тис. грн;
- 100 грн — страхова сума — 250 тис. грн.
"Захист на кожен день" — це фактично страховка від травм. Є "стандартний захист" (страхування не поширюється на нещасні випадки в результаті воєнних дій), а є окремі продукти для тих, хто хоче застрахувати нещасний випадок у результаті воєнних дій чи активного заняття спортом. Важливо: таку страховку можуть оформити тільки цивільні", — зазначає видання.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк створив нову функцію — Конверти, які призначені для збору донейтів та накопичення коштів. В соцмережах вже відмітили, що це дуже схоже на "Банки" у monobank. Співзасновник mono Олег Гороховський теж відреагував на нововведення від Привату.
Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.
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