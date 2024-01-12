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ПриватБанк запустив важливий сервіс під час війни — деталі

12 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приват24 пропонує важливу функцію під час війни — що важливо знати
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.

Про це повідомляє Oboz.ua.

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Детальніше про сервіс "Страхування" у Приват24

Як зазначається, у розділі "Страхування" у Приват24 та вебверсії клієнти можуть оформлювати страхові послуги дистанційно. Завдяки сервісу можна самому:

  • повідомити про страховий випадок;
  • оформити виплату;
  • керувати платежами;
  • подати необхідні документи;
  • отримати коментарі та контакти страховика;
  • дізнатися про результат за страховим випадком.

Зокрема, якщо людина отримала травму і оформила договір "Захист на кожен день", то в застосунку у пункті "Мої страховки" можна подати медичну довідку. Здебільшого цього буде достатньо для отримання страхової виплати.

У Приваті можна застрахувати:

  • нерухомість;
  • автомобіль;
  • здоров’я (від нещасного випадку);
  • туристичну поїздку;
  • уберегтись від шахрайства.
ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

На які суми може розраховувати клієнт

Як правило, щомісячний платіж становить близько 25-100 грн (залежить від страхової суми). Чим менший, тим менше у підсумку страхова сума.

Зокрема, якщо обрати "Захист на кожен день", то це обійдеться:

  • 25 грн на місяць за страхової суми у 50 тис. грн;
  • 50 грн — страхова сума — 125 тис. грн;
  • 100 грн — страхова сума — 250 тис. грн.

"Захист на кожен день" — це фактично страховка від травм. Є "стандартний захист" (страхування не поширюється на нещасні випадки в результаті воєнних дій), а є окремі продукти для тих, хто хоче застрахувати нещасний випадок у результаті воєнних дій чи активного заняття спортом. Важливо: таку страховку можуть оформити тільки цивільні", — зазначає видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк створив нову функцію — Конверти, які призначені для збору донейтів та накопичення коштів. В соцмережах вже відмітили, що це дуже схоже на "Банки" у monobank. Співзасновник mono Олег Гороховський теж відреагував на нововведення від Привату.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.

ПриватБанк
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Приват24

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