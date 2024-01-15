Допомога ЗСУ — ПриватБанк оголосив екологічний проєкт

Офіс ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Державна фінустанова "ПриватБанк" та Благодійний фонд "Овес" запустили спільний екологічний проєкт. Він покликаний надати допомогу для української армії.

Про це поінформували у пресслужбі банку.

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Детальніше про екологічний проєкт

Як зазначають у банку, йдеться про збір пластикових побутових кришок від різноманітних харчових продуктів. Їх прийматимуть у 240 відділеннях ПриватБанку у столиці, Дніпрі, а також Львові.

Після чого передадуть на переробні підприємства, а отримані від цього гроші спрямують на закупівлю безпілотних апаратів для військовослужбовців.

Очікується, що щомісяця клієнти фінустанови зможуть здавати близько 15 тонн пластикових кришок. За підрахунками, за виручку можна буде закупити десять дронів.

Організатори додають, що запровадження екологічного проєкту дозволить вирішити питання збільшення збору коштів для ЗСУ.

"Цей проєкт надає ще один спосіб підтримати наших військових і водночас має екологічний ефект від переробки пластикових відходів", — зауважили у банку.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки клієнтів. При цьому втратити доступ до власних коштів можна навіть за однієї дії.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.