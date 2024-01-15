Блокування рахунків у ПриватБанку — втратити гроші можна за одну дію

Телефон у руках. Фото: Unplush

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки клієнтів. При цьому втратити доступ до власних коштів можна навіть за однієї дії.

Про це повідомляється на спеціалізованому форумі Minfin.

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Як йдеться в одній зі скарг на порталі, клієнт ПриватБанку проігнорував прохання фінустанови оновити персональну інформацію і невдовзі втратив доступ до власних коштів.

При цьому повідомлення про таку необхідність не містило жодних термінів. Однак банк вирішив в односторонньому порядку розірвати договір.

"27 грудня в Приват24 з’явилось спливаюче повідомлення, що треба пройти актуалізацію даних і кнопка "Нагадати пізніше". Термінів коли це треба зробити, звісно, не було. Через Дію актуалізувати не вдалось (сталася помилка). Вирішив сходити до відділення з Нового року і пройти цю актуалізацію. Але 1 січня Приват привітав з Новим Роком розірванням договору в односторонньому порядку без можливості оскаржити дане рішення", — йдеться у повідомленні.

Відповідь ПриватБанку

Представники фінустанови відреагували на скаргу, зазначивши, що банк зобов'язаний оновлювати дані, проте у разі відмови клієнта — має повне право розірвати договір.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — наголосили у банку.

У фінустанові уточнили, що потрібно зробити для перерахування грошей на інший рахунок. Для цього сам клієнт або його представник повинен звернутись в офіс банку. Перерахунок здійснять на основі:

поданих реквізитів рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

наданих документів, де підтверджується повноваження розпоряджатися відповідними рахунками;

документів, що посвідчують особу;

документів, що засвідчують реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містять реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяви про перерахування залишків грошей.

Джерело: Мінфін

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