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ПриватБанк блокує рахунки за одну дію — що не варто робити

15 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Блокування рахунків у ПриватБанку — втратити гроші можна за одну дію
Телефон у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки клієнтів. При цьому втратити доступ до власних коштів можна навіть за однієї дії.

Про це повідомляється на спеціалізованому форумі Minfin.

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Як йдеться в одній зі скарг на порталі, клієнт ПриватБанку проігнорував прохання фінустанови оновити персональну інформацію і невдовзі втратив доступ до власних коштів.

При цьому повідомлення про таку необхідність не містило жодних термінів. Однак банк вирішив в односторонньому порядку розірвати договір.

"27 грудня в Приват24 з’явилось спливаюче повідомлення, що треба пройти актуалізацію даних і кнопка "Нагадати пізніше". Термінів коли це треба зробити, звісно, не було. Через Дію актуалізувати не вдалось (сталася помилка). Вирішив сходити до відділення з Нового року і пройти цю актуалізацію. Але 1 січня Приват привітав з Новим Роком розірванням договору в односторонньому порядку без можливості оскаржити дане рішення", — йдеться у повідомленні.

Відповідь ПриватБанку

Представники фінустанови відреагували на скаргу, зазначивши, що банк зобов'язаний оновлювати дані, проте у разі відмови клієнта — має повне право розірвати договір.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — наголосили у банку.

У фінустанові уточнили, що потрібно зробити для перерахування грошей на інший рахунок. Для цього сам клієнт або його представник повинен звернутись в офіс банку. Перерахунок здійснять на основі:

  • поданих реквізитів рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
  • наданих документів, де підтверджується повноваження розпоряджатися відповідними рахунками;
  • документів, що посвідчують особу;
  • документів, що засвідчують реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містять реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • заяви про перерахування залишків грошей.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.

Також ми писали, що ПриватБанк створив нову функцію — Конверти, які призначені для збору донейтів та накопичення коштів. В соцмережах вже відмітили, що це дуже схоже на "Банки" у monobank. Співзасновник mono Олег Гороховський теж відреагував на нововведення від Привату.

ПриватБанк
банки
рахунки
інформація
гроші

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