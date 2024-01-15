Блокування рахунків у ПриватБанку — втратити гроші можна за одну дію

ПриватБанк блокує рахунки за одну дію — що не варто робити
Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки клієнтів. При цьому втратити доступ до власних коштів можна навіть за однієї дії.
Про це повідомляється на спеціалізованому форумі Minfin.
За що ПриватБанк блокує рахунки
Як йдеться в одній зі скарг на порталі, клієнт ПриватБанку проігнорував прохання фінустанови оновити персональну інформацію і невдовзі втратив доступ до власних коштів.
При цьому повідомлення про таку необхідність не містило жодних термінів. Однак банк вирішив в односторонньому порядку розірвати договір.
"27 грудня в Приват24 з’явилось спливаюче повідомлення, що треба пройти актуалізацію даних і кнопка "Нагадати пізніше". Термінів коли це треба зробити, звісно, не було. Через Дію актуалізувати не вдалось (сталася помилка). Вирішив сходити до відділення з Нового року і пройти цю актуалізацію. Але 1 січня Приват привітав з Новим Роком розірванням договору в односторонньому порядку без можливості оскаржити дане рішення", — йдеться у повідомленні.
Відповідь ПриватБанку
Представники фінустанови відреагували на скаргу, зазначивши, що банк зобов'язаний оновлювати дані, проте у разі відмови клієнта — має повне право розірвати договір.
"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — наголосили у банку.
У фінустанові уточнили, що потрібно зробити для перерахування грошей на інший рахунок. Для цього сам клієнт або його представник повинен звернутись в офіс банку. Перерахунок здійснять на основі:
- поданих реквізитів рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
- наданих документів, де підтверджується повноваження розпоряджатися відповідними рахунками;
- документів, що посвідчують особу;
- документів, що засвідчують реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містять реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- заяви про перерахування залишків грошей.
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Нагадаємо, ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.
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