ПриватБанк блокирует счета за операции с криптой — как действовать клиентам

От клиентов ПриватБанка требуют доказательств о непричастности к мошенничеству
Государственный ПриватБанк блокирует счета и разрывает отношения с клиентами, совершающими операции с криптовалютой. Для возобновления сотрудничества требуют решения правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.
Об этом говорится на сайте Minfin.
Блокировка счетов украинцев
Как рассказал один из клиентов, ПриватБанк не возвращает 300 тыс. гривен уже шесть месяцев после вывода средств с биржи Binance через P2P.
"5 сентября 2023 года Приватбанк заблокировал мою карточку, на которой было 285 тыс. грн. Их я вывел с биржи бинанс, через п2п. Приблизительно через неделю, расторгли со мной договор и отказываются обслуживать и переводить средства на счет другого банка", — подчеркивает он.
Он отметил, что провел с тех пор многочисленные переписки с офисом в Днепре и походы в банк. Там в службе безопасности сообщили, что банк получил жалобу на клиента при переводе средств на сумму 50 тыс. грн 5 сентября. Также пообещали разблокировать счет, если будет заявление из полиции, что уголовные дела за клиентом не ведутся. Мужчина собрал необходимые бумаги и направил в банк, однако счет до их пор заблокирован.
"Я сделал справку из полиции и заявление из полиции, никаких дел по мне не ведется! И прикрепил скриншотик по бинасу, который просил банк, после чего все перенаправил на Днепр, через канцелярию, и что вы думаете... отправляют мне до сих пор один и тот же шаблонный ответ, я уже не знаю, что делать", — говорится в жалобе.
Что говорят в ПриватБанке
Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу и пообещали помочь с рассмотрением соответствующего вопроса.
В финучреждении отмечают, что в подобных случаях решением вопроса является:
- или возврат средств;
- или предоставление решения суда/правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.
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Напомним, ПриватБанк и Благотворительный фонд "Овес" запустили общий экологический проект. Он призван предоставить помощь украинской армии.
Также мы писали, что ПриватБанк запустил во время войны важную услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение. В "Приват24" в разделе "Мои страховки" можно самостоятельно совершать соответствующие операции без посещения отделения.
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