В Ощадбанку пояснили, кому потрібна виписка за рахунком та як отримати

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" пояснили, як отримати виписку за рахунком, не витрачаючи час на відвідування банківських відділень. Зокрема, такі квитанції необхідні під час оформлення кредиту, отримання різноманітних компенсацій або в інших випадках, коли вимагається підтвердження наявності коштів на рахунку.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Правила надання виписки за рахунком в Ощадбанку

Як зазначають представники фінустанови, виписку за рахунком можна отримати кількома способами:

у відділенні Ощадбанку в межах регіону, де було відкрито рахунок;

через онлайн-банкінг "Ощад 24/7".

Виписка за рахунком дозволяє контролювати стан рахунку, відстежувати надходження, вести облік доходів та витрат, є офіційним документом, що підтверджує рух коштів за рахунком.

Вона також може знадобитися для оформлення кредиту, отримання грошових компенсацій або в інших випадках, коли вимагають підтвердження факту наявності коштів на рахунку.

Окрім того, довідка за картковими, поточними, депозитними та кредитними рахунками за відповідний період необхідна для заповнення електронних декларацій.

Як дистанційно отримати виписку за рахунком

Для того, щоб отримати довідку за рахунком для декларацій, клієнти можуть скористатися онлайн-банкінгом "Ощад 24/7". А саме:

необхідно увійти у свій обліковий запис;

перейти в розділ "Замовлення довідки для декларації";

вибрати необхідний рахунок та період.

Відповідна довідка буде сформована за кілька хвилин і може бути завантажена в застосунок "Ощад 24/7" або надіслана на електронну пошту клієнта.

У застосунку Ощадбанку для отримання виписки за рахунком необхідно:

натиснути на карту;

обрати "Реквізити та виписки";

перейти у "Виписки та довідки";

натиснути "Виписка за рахунком дебетової карти";

вибрати продукт, період;

натиснути "Замовити".

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Також писали про те, що в Ощадбанку можуть стягувати комісії за донати на допомогу армії. У фінустанові надали поради, як не переплачувати за такі перекази.