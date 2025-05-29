В Ощадбанке объяснили, кому нужна выписка по счету и как получить

От клиентов Ощадбанка требуют данные по счету — как получить
В государственном "Ощадбанке" объяснили, как получить выписку по счету, не тратя время на посещение банковских отделений. В частности, такие квитанции необходимы при оформлении кредита, получении различных компенсаций или в других случаях, когда требуется подтверждение наличия средств на счете.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.
Правила предоставления выписки по счету в Ощадбанке
Как отмечают представители финучреждения, выписку по счету можно получить несколькими способами:
- в отделении Ощадбанка в пределах региона, где был открыт счет;
- через онлайн-банкинг "Ощад 24/7".
Выписка по счету позволяет контролировать состояние счета, отслеживать поступления, вести учет доходов и расходов, является официальным документом, подтверждающим движение средств по счету.
Она также может понадобиться для оформления кредита, получения денежных компенсаций или в других случаях, когда требуют подтверждения факта наличия средств на счете.
Кроме того, справка по карточным, текущим, депозитным и кредитным счетам за соответствующий период необходима для заполнения электронных деклараций.
Как дистанционно получить выписку по счету
Для того, чтобы получить справку по счету для деклараций, клиенты могут воспользоваться онлайн-банкингом "Ощад 24/7". А именно:
- необходимо войти в свою учетную запись;
- перейти в раздел "Заказ справки для декларации";
- выбрать необходимый счет и период.
Соответствующая справка будет сформирована за несколько минут и может быть загружена в приложение "Ощад 24/7" или отправлена на электронную почту клиента.
В приложении Ощадбанка для получения выписки по счету необходимо:
- нажать на карту;
- выбрать "Реквизиты и выписки";
- перейти в "Выписки и справки";
- нажать "Выписка по счету дебетовой карты";
- выбрать продукт, период;
- нажать "Заказать".
Ранее мы сообщали о том, что Ощадбанк регулярно задерживает выплату пенсий по сравнению с другими финучреждениями. В банке объяснили, с чем могут быть связаны соответствующие неудобства.
Также писали о том, что в Ощадбанке могут взимать комиссии за донаты на помощь армии. В финучреждении предоставили советы, как не переплачивать за такие переводы.
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