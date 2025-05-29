В Ощадбанке объяснили, кому нужна выписка по счету и как получить

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" объяснили, как получить выписку по счету, не тратя время на посещение банковских отделений. В частности, такие квитанции необходимы при оформлении кредита, получении различных компенсаций или в других случаях, когда требуется подтверждение наличия средств на счете.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Правила предоставления выписки по счету в Ощадбанке

Как отмечают представители финучреждения, выписку по счету можно получить несколькими способами:

в отделении Ощадбанка в пределах региона, где был открыт счет;

через онлайн-банкинг "Ощад 24/7".

Выписка по счету позволяет контролировать состояние счета, отслеживать поступления, вести учет доходов и расходов, является официальным документом, подтверждающим движение средств по счету.

Она также может понадобиться для оформления кредита, получения денежных компенсаций или в других случаях, когда требуют подтверждения факта наличия средств на счете.

Кроме того, справка по карточным, текущим, депозитным и кредитным счетам за соответствующий период необходима для заполнения электронных деклараций.

Как дистанционно получить выписку по счету

Для того, чтобы получить справку по счету для деклараций, клиенты могут воспользоваться онлайн-банкингом "Ощад 24/7". А именно:

необходимо войти в свою учетную запись;

перейти в раздел "Заказ справки для декларации";

выбрать необходимый счет и период.

Соответствующая справка будет сформирована за несколько минут и может быть загружена в приложение "Ощад 24/7" или отправлена на электронную почту клиента.

В приложении Ощадбанка для получения выписки по счету необходимо:

нажать на карту;

выбрать "Реквизиты и выписки";

перейти в "Выписки и справки";

нажать "Выписка по счету дебетовой карты";

выбрать продукт, период;

нажать "Заказать".

Ранее мы сообщали о том, что Ощадбанк регулярно задерживает выплату пенсий по сравнению с другими финучреждениями. В банке объяснили, с чем могут быть связаны соответствующие неудобства.

Также писали о том, что в Ощадбанке могут взимать комиссии за донаты на помощь армии. В финучреждении предоставили советы, как не переплачивать за такие переводы.