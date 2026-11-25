Працівники на заводі. Фото: Magnific

У листопаді 2026 року на ринку праці України середня заробітна плата становить 31 200 грн, що на 16% вище проти аналогічного показника 2025 року. У Києві працівники у середньому заробляють 37 500 грн, що на 19% більше. Водночас є низка професій, де оплата праці за останній рік досягла позначки 50 000 грн.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua, передають Новини.LIVE.

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У кого в Україні зарплата підвищилась до 50 000 грн

Станом на кінець осені, на сайті з пошуку роботи є ціла низка спеціальностей із середньою зарплатою 50 000 грн. При цьому до такої суми роботодавці підвищили оплату лише за останній рік. Зокрема, в інженерів з автоматизації зарплата за рік підвищилась на 67%, в інженер-технологів — на 43%, у монтажників та скарбників — на 33%.

У списку фахівців, яким в Україні у листопаді платять у середньому 50 000 грн:

Сфера виробництва, інженерії та будівництва: інженери з автоматизації (+67%), інженери-технологи (+43%), монтажники (+33%), будівельники (+25%), машиністи екскаватора (+18%), спеціалісти із систем водопостачання та каналізації (+18%).

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Сектор транспорту та автосервісу: директори з транспорту (+32%), мотомеханіки (+18%), майстри-приймальники (+18%), майстри станцій техобслуговування (+11%), інструктори в автошколу (+11%).

Сфера управління та фінанси: скарбники (+33%), головні бухгалтери (+25%), менеджери з розвитку (+25%), категорійні менеджери (+25%), менеджери проєктів (+14%).

Медична галузь: дерматологи (+25%), медичні директори (+11%). Попри те, що в ортодонтів зарплата становить у середньому 50 000 грн, оплата таким фахівцям впала за рік на 9%.

Сфера ІТ та маркетинг: PPC-спеціалісти — фахівці з налаштування платної реклами (+19%), керівники SMM-напрямку — просування в соцмережах (+11%), Python-програмісти — розробники мовою програмування Python (-3%).

Кому з фахівців у Києві платять понад 50 000 грн

Водночас у столиці перелік посад із середньою зарплатою 50 000 грн має дещо іншу динаміку. Найстрімкіше за рік зросла оплата праці у рекламних агентів — на 41%, а також у скарбників та налагоджувальників (по +33%).

На середній заробіток у 50 000 грн у Києві можуть розраховувати такі спеціалісти:

Галузь будівництва, архітектури та виробництва: налагоджувальники (+33%), маляри (+25%), архітектори (+18%) та інженери ПТО — працівники виробничо-технічного відділу (+18%).

Сфера маркетингу, реклами та управління: рекламні агенти (+41%), скарбники (+33%), операційні менеджери (+25%), маркетологи (+25%), Digital-маркетологи — спеціалісти з цифрового маркетингу (+18%), супервайзери (+11%) та директори філії, чия зарплата за рік впала на 23%.

Сектор послуг та медицини: автомийники (+25%), дерматологи (+11%) та ветеринари (+11%).

Абсолютні рекордсмени за динамікою зростання зарплат

Як свідчать дані кадрового порталу, у п'ятірці професій, де зарплата за рік додала найбільше на українському ринку праці під час війни:

автори контенту (+83%)

спеціалісти з інформаційної безпеки (+78%);

менеджери організацій (+70%);

інженери з автоматизації (+67%);

макетчики (+64%).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, яку пропонують роботу із зарплатою від 22 000 до 40 000 грн для тих, кому 60+. На ринку праці серед гарячих вакансій на сайті, де роботодавці запрошують кандидатів будь-якого віку: водії, двірники, продавці, комірники та комплектувальники із посильним навантаженням.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки в Україні можуть заробляти водії. Станом на листопад середня зарплата водіїв-далекобійників становить близько 65 000 грн, а левова частка компаній пропонує оплату від 55 000 грн для робота по регіонах, та від 100 000 грн — для поїздок за кордон. Також передбачаються соціальні гарантії та бронювання.