Работники на заводе. Фото: Magnific

В ноябре 2026 года на рынке труда Украины средняя заработная плата составляет 31 200 грн, что на 16% выше против аналогичного показателя 2025 года. В Киеве работники в среднем зарабатывают 37 500 грн, что на 19% больше. В то же время есть ряд профессий, где оплата труда за последний год достигла отметки 50 000 грн.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Work.ua, передают Новини.LIVE.

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У кого в Украине зарплата выросла до 50 000 грн

По состоянию на конец осени на сайте по поиску работы представлен целый ряд специальностей со средней зарплатой 50 000 грн. При этом до такой суммы работодатели повысили оплату только за последний год. В частности, у инженеров по автоматизации зарплата за год выросла на 67%, у инженеров-технологов — на 43%, у монтажников и кладовщиков — на 33%.

В списке специалистов, которым в Украине в ноябре платят в среднем 50 000 грн:

Сфера производства, инженерии и строительства: инженеры по автоматизации (+67%), инженеры-технологи (+43%), монтажники (+33%), строители (+25%), машинисты экскаваторов (+18%), специалисты по системам водоснабжения и канализации (+18%).

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Сектор транспорта и автосервиса: директора по транспорту (+32%), мотомеханики (+18%), мастера-приемщики (+18%), мастера станций технического обслуживания (+11%), инструкторы в автошколе (+11%).

Сфера управления и финансов: казначеи (+33%), главные бухгалтеры (+25%), менеджеры по развитию (+25%), категорийные менеджеры (+25%), менеджеры проектов (+14%).

Медицинская отрасль: дерматологи (+25%), медицинские директора (+11%). Несмотря на то, что у ортодонтов зарплата составляет в среднем 50 000 грн, оплата труда таких специалистов за год снизилась на 9%.

Сфера ІТ и маркетинг: PPC-специалисты — специалисты по настройке платной рекламы (+19%), руководители SMM-направления — продвижение в соцсетях (+11%), Python-программисты — разработчики на языке программирования Python (-3%).

Кому из специалистов в Киеве платят более 50 000 грн

В то же время в столице перечень должностей со средней зарплатой 50 000 грн имеет несколько иную динамику. Наиболее стремительно за год выросла заработная плата у рекламных агентов — на 41%, а также у бухгалтеров и наладчиков (по +33%).

На средний заработок в 50 000 грн в Киеве могут рассчитывать следующие специалисты:

Сфера строительства, архитектуры и производства: наладчики (+33%), маляры (+25%), архитекторы (+18%) и инженеры ПТО — работники производственно-технического отдела (+18%).

Сфера маркетинга, рекламы и управления: рекламные агенты (+41%), казначеи (+33%), операционные менеджеры (+25%), маркетологи (+25%), цифровые маркетологи — специалисты по цифровому маркетингу (+18%), супервайзеры (+11%) и директора филиалов, чья годовая зарплата снизилась на 23%.

Сектор услуг и медицины: автомойщики (+25%), дерматологи (+11%) и ветеринары (+11%).

Абсолютные рекордсмены по динамике роста зарплат

Как свидетельствуют данные кадрового портала, в пятерку профессий, где зарплата за год выросла больше всего на украинском рынке труда во время войны, вошли:

авторы контента (+83%)

специалисты по информационной безопасности (+78%);

менеджеры организаций (+70%);

инженеры по автоматизации (+67%);

макетчики (+64%).

Ранее Новини.LIVE сообщали о вакансиях с зарплатой от 22 000 до 40 000 грн для людей старше 60 лет. На рынке труда среди вакансий на сайте, где работодатели приглашают кандидатов любого возраста: водители, дворники, продавцы, кладовщики и комплектовщики с умеренной нагрузкой.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько в Украине могут зарабатывать водители. По состоянию на ноябрь средняя зарплата водителей-дальнобойщиков составляет около 65 000 грн, а львиная доля компаний предлагает оплату от 55 000 грн за работу по регионам и от 100 000 грн — за поездки за границу. Также предусмотрены социальные гарантии и бронирование.