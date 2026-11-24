Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Magnific

У листопаді 2026 року українські компанії активно шукають для роботи людей пенсійного віку, пропонуючи стабільний дохід та різноманітні вигоди. Найчастіше публікують вакансії для двірників, продавців, комплектувальників та комірників, де іноді не потрібна наявність попереднього досвіду. Залежно від місця та регіону таким працівникам готові платити від 22 000 до понад 40 000 грн.

Про це свідчить інформація українського кадрового порталу Robota.ua, передають Новини.LIVE.

Реклама

Робота із зарплатою до 22 000 грн для тих, кому 60+

З-поміж останніх найпопулярніших пропозицій на сайті: позиції водіїв, двірників, продавців, комірників та комплектувальників із посильним навантаженням.

Зокрема, за роботи комірником такі працівники можуть розраховувати на оплату, що може досягати 22 000 грн. Так, у Києві одна з компаній у сфері розробки програмного забезпечення та платіжних рішень для самообслуговування шукає працівника для ведення обліку (робота з базою даних обладнання, прийом, видача, залишки устаткування) на основному складі, сервісного обслуговування та сервісного центру.

Також є можливість долучитися до тестування обладнання та додатково отримувати до 10 000 грн щомісяця. Роботодавець запевняє, що запрошують спеціалістів з практичним досвідом, у тому числі пенсіонерів.

Читайте також:

"Вік не має значення — будемо раді спеціалістам з практичним досвідом, у тому числі пенсіонерам", — повідомили у компанії.

Робота двірником із зарплатою до 23 500 грн

Також на зарплату від 18 870 до 23 500 грн запрошують пенсіонерів для роботи двірником в один із сучасних житлових комплексів. Робочі дні випадатимуть на понеділок-п'ятницю з 07:00 — 15:00, а також на суботу (неповний робочий день). У щоденний обов'язок входитиме підтримка порядку та чистоти на закріпленій ділянці. Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування: оформлення з першого дня, оплата відпусток та лікарняних.

"Радо запрошуємо кандидатів будь-якого віку, пенсіонерів, ВПО та осіб з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

Робота охоронцем із доходом до 30 000 грн

На роботу до охоронної команди у Києві також готові взяти пенсіонерів. Одна з компаній, яка понад 20 років займається охороною супермакетів, шукає співробітників на зарплату від 26 000 до 30 000 грн.

Передбачається позмінний графік роботи з 8:00 до 22:00. Роботодавець обіцяє гуртожиток для працівників, навчання, якщо немає досвіду роботи в сфері охорони.

"Досвід роботи необов’язковий — готові навчати та підтримувати. Вітаємо кандидатів різного віку — студентів, пенсіонерів, людей без досвіду", — йдеться у повідомленні.

Робота вантажником із зарплатою до 38 000 грн

Також у столиці на роботу вантажником в поштову компанію запрошують людей старшого віку. Роботодавець гарантує "білу" заробітну плату від 30 000 до 38 000 грн, оплачувані лікарняні, 24 календарних дні відпустки, медичне страхування та бронювання для військовозобов'язаних, а також навчання.

"Не хочеш сидіти вдома, чекаючи дзвінок онуків? Ми роботодавець, який допоможе отримати задоволення від роботи та спілкування та відчути стабільність, турботу, забезпечити заробітком навіть у скрутні часи", — додали у компанії.

Робота комплектувальником із зарплатою 40 000 грн

Ще одна столична компанія, що спеціалізується на виготовленні меблів, столярних виробів та інтер'єрів з дерева за індивідуальними проєктами, запрошує на роботу комплектувальником громадян будь-якого віку. Зарплату обіцяють від 35 000 до 40 000 грн, гарантують офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці, за потреби — надання житла.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця, з 8:30 до 17:00. В обов’язки входитиме комплектування деталей і тари за замовленнями, перевірка кількості та якості деталей, контроль наявності матеріалів.

"Готові розглянути студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів", — запевнив роботодавець.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні штукатури можуть заробляти до 85 000 грн за місяць. Також високі доходи в Україні пропонують не лише працівникам IT-сфери чи офісним спеціалістам, значні суми можуть мати стоматологи, будівельники, далекобійники, рихтувальники та технологи.

Також Новини.LIVE писали про те, що зарплати деяких працівників зросли на 80%. Найбільше зросли доходи авторів текстів, працівників паркувальних майданчиків і фахівців з інформаційної безпеки. Водночас за деякими професіями оплата праці за рік, навпаки, суттєво впала.