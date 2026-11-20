Перехожі біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року державний "ПриватБанк" відкриває єдині спеціальні рахунки для зарахування цільової грошової допомоги від 7 000 до 12 000 грн. Він є одним із уповноважених для цього на українському банківському ринку. Виплати передбачені у рамках державних ініціатив з підтримки батьківства в країні.

Про те, хто і як може оформити виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Що передбачає держпрограма з допомоги через ПриватБанк

У 2026 році державна фіндопомога родинам із дітьми у розмірі від 7 000 до 12 000 грн тепер нараховується на єдині спецрахунки в уповноважених банках України, серед яких є і ПриватБанк.

Йдеться про зарахування цільових коштів, які можна витрачати виключно безготівково в закладах із певними категоріями (MCC-кодами). А саме на такі напрямки:

Дитяче харчування, одяг, засоби гігієни за програмою виплат на дітей до одного року.

Оплату приватних дитячих садків, офіційних послуг няні або розвивальних гуртків у рамках програми "єЯсла".

Знімати кошти з таких рахунків у вигляді готівки чи переказувати на звичайні картки не можна.

Читайте також:

Які суми можна оформити через ПриватБанк

Громадяни можуть отримати, залежно від ситуації, кілька видів виплат на українське батьківство. Перелік цього року було оновлено. Всі вони передбачають різні суми допомоги:

Щомісячна допомога на немовлят — 7 000 грн на дітей до одного року, 10 500 грн — на дітей з групою інвалідності; Виплати за програмою "єЯсла" для працевлаштованих батьків — 8 000 грн на дитину від року до трирічного віку, 12 000 грн — на дитину з інвалідністю; Одноразова виплата за програмою "Пакунок малюка" — у розмірі 8 450 грн.

Як можна оформити допомогу у ПриватБанку

Згідно з повідомленням, клієнтам більше немає потреби оформлювати різні рахунки чи картки на окремі види допомоги на дітей, адже можна відкрити спеціальний рахунок "Турбота про дитину". Різноманітні виплати будуть надходити на "Дія.Картку".

Щоб оформити виплати у ПриватБанку, потрібно дотриматися таких рекомендацій:

Відкрити цифрову "Дія.Картки" Mastercard у "Приват24";

Підключити "Турбота про дитину";

Обрати у застосунку "Дія" сервісу;

Зазначити картку для зарахування виплат.

Вигоди відкриття рахунку у ПриватБанку

У банку зазначили, що оформлення рахунку у ПриватБанку для надходження виплат за держпрограмою "Турбота про дитину" принесе окремі вигоди.

Клієнти зможуть розраховувати на 10% кешбеку під час здійснення розрахунків "Дія.Картками" від банку. Це стало можливо завдяки співпраці з міжнародною платіжною системою Mastercard.

Щоб отримати таку можливість, необхідно:

зайти у застосунок "Приват24";

відкрити програму лояльності "Привіт";

активувати кешбек у 10%.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ПриватБанку розповіли, як безпечно користуватися мобільним застосунком на смартфоні. Клієнти мають знати ключові правила, що допоможуть вберегти гроші від шахраїв. При цьому телефонний номер, що підв’язаний до банківського рахунку, також вимагає особливого захисту. Передусім варто використовувати ПІН-код для SIM-карти.

Також Новини.LIVE писали, що ПриватБанк запустив нову функцію у вигляді переказів грошей без картки. Клієнтам можуть відправляти гроші через Apple Pay та Google Pay. Для їх зарахування можна створити спецпосилання у "Приват24", завдяки чому відправнику не треба буде вручну вводити номери карток. За таку послугу додаткова комісія не передбачена.