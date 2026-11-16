Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам ПриватБанку стала доступна нова можливість переказувати та отримувати гроші через Apple Pay і Google Pay. Тепер для зарахування коштів на картку можна створити спеціальне посилання у Приват24, а відправнику не доведеться вручну вводити номер картки. За таку операцію банк не передбачає додаткової комісії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Як отримати переказ у ПриватБанку за посиланням

Клієнти банку можуть самостійно створити посилання для отримання грошей безпосередньо у застосунку Приват24. Його можна надіслати іншій людині через будь-який зручний месенджер.

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно:

Відкрити Приват24 та натиснути на картку, на яку потрібно отримати гроші. Перейти до меню "Дані картки". Вибрати опцію "Посилання". Натиснути "Скопіювати посилання". Надіслати скопійоване посилання людині, яка має переказати кошти.

Після цього відправник зможе перейти за посиланням і здійснити оплату через Apple Pay або Google Pay. Таким чином, йому не потрібно окремо копіювати номер картки отримувача або перемикатися між банківськими застосунками.

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Важливо, що створене посилання можна використовувати неодноразово. Тобто клієнту не потрібно генерувати нове для кожного переказу.

Як поповнити картку ПриватБанку через Apple Pay або Google Pay

Ще одна можливість, яку пропонує банк, — поповнення власної картки з інших карток, доданих до цифрового гаманця Apple Pay або Google Pay.

Для цього необхідно:

Зайти в головне меню Приват24. Натиснути кнопку "Поповнити". Ввести суму, на яку потрібно поповнити картку. Вибрати спосіб оплати через Apple Pay або Google Pay. Обрати картку з цифрового гаманця. Підтвердити операцію за допомогою Face ID або пароля.

Після підтвердження платежу кошти можна буде зарахувати на власну картку. Такий спосіб дає змогу не вводити платіжні реквізити вручну.

Чи потрібно платити комісію за перекази через посилання

Окремо ПриватБанк повідомив про умови використання нового сервісу. За інформацією фінустанови, додаткових комісій саме за переказ через посилання не передбачено.

Клієнти можуть надсилати посилання іншим людям, щоб отримувати кошти через цифрові гаманці, не сплачуючи окрему додаткову плату за цю можливість.

Водночас варто враховувати, що йдеться саме про відсутність додаткової комісії за переказ через посилання. Загальні тарифи банку на інші види карткових операцій залежать від типу картки та джерела коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Приват24 спростили одну з послуг для бізнес-клієнтів. Завдяки штучному інтелекту застосунок може автоматично розпізнавати банківські реквізити з фотографій, файлів і скопійованого тексту. Це дозволяє швидше заповнювати платежі без ручного введення даних.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ліміти на витрати за кордоном встановив ПриватБанк у листопаді. Для оплати товарів і послуг із гривневої картки діє обмеження 200 000 грн на місяць, а для оренди житла передбачено окремий ліміт. Українцям, які користуються картками за кордоном, важливо враховувати ці обмеження під час планування витрат.