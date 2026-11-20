От 7 000 до 12 000 грн: кто и как может оформить в ПриватБанке в ноябре
В ноябре 2026 года государственный "ПриватБанк" открывает единые специальные счета для зачисления целевой помощи от 7 000 до 12 000 грн. Он является одним из уполномоченных для этого на украинском банковском рынке. Выплаты предусмотрены в рамках государственных инициатив по поддержке отцовства в стране.
О том, кто и как может оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Что предусматривает госпрограмма помощи через ПриватБанк
В 2026 году государственная финпомощь семьям с детьми в размере от 7 000 до 12 000 грн теперь начисляется на единые спецсчета в уполномоченных банках Украины, среди которых есть и ПриватБанк.
Речь идет о зачислении целевых средств, которые можно тратить исключительно безналично в учреждениях с определенными категориями (MCC-кодами). А именно на следующие направления:
- Детское питание, одежда, средства гигиены по программе выплат на детей до одного года.
- Оплату частных детских садов, официальных услуг няни или развивающих кружков в рамках программы "єЯсла".
Снимать средства с таких счетов в виде наличных денег или переводить на обычные карты нельзя.
Какие суммы можно оформить через ПриватБанк
Граждане могут получить в зависимости от ситуации несколько видов выплат на украинское отцовство. Список в этом году был обновлен. Все они предусматривают разные суммы помощи:
- Ежемесячное пособие на младенцев — 7 000 грн на детей до одного года, 10 500 грн — на детей с группой инвалидности;
- Выплаты по программе "єЯсла" для трудоустроенных родителей — 8 000 грн на ребенка от года до трехлетнего возраста, 12 000 грн — на ребенка с инвалидностью;
- Единовременная выплата по программе "Пакунок малюка" — в размере 8 450 грн.
Как можно оформить помощь в ПриватБанке
Согласно сообщению, клиентам больше нет необходимости оформлять различные счета или карты на отдельные виды помощи на детей, ведь можно открыть специальный счет "Забота о ребенке". Разные выплаты будут поступать на "Дія.Карту".
Чтобы оформить выплаты в ПриватБанке, нужно соблюсти следующие рекомендации:
- Открыть цифровую "Дія.Карту" Mastercard в "Приват24";
- Подключить "Забота о ребенке";
- Выбрать в приложении "Дія" сервиса;
- Указать карту для зачисления выплат.
Выгоды открытия счета в ПриватБанке
В банке отметили, что оформление счета в ПриватБанке для поступления выплат по госпрограмме "Забота о ребенке" принесет отдельные выгоды.
Клиенты смогут рассчитывать на 10% кэшбэка при осуществлении расчетов "Дія.Картами" от банка. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с международной платежной системой Mastercard.
Чтобы получить такую возможность, необходимо:
- зайти в приложение "Приват24";
- открыть программу лояльности "Привет";
- активировать кэшбэк в 10%.
Как сообщали Новини.LIVE, в ПриватБанке рассказали, как безопасно пользоваться мобильным приложением на смартфоне. Клиенты должны знать ключевые правила, которые помогут уберечь деньги от мошенников. При этом телефонный номер, подвязанный к банковскому счету, также требует особой защиты. Прежде всего, следует использовать ПИН-код для SIM-карты.
Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк запустил новую функцию в виде переводов денег без карты. Клиентам могут отправлять деньги через Apple Pay и Google Pay. Для их зачисления можно создать спецссылку в "Приват24", благодаря чему отправителю не нужно будет вручную вводить номера карт. За такую услугу дополнительная комиссия не предусмотрена.