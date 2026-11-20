Прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года государственный "ПриватБанк" открывает единые специальные счета для зачисления целевой помощи от 7 000 до 12 000 грн. Он является одним из уполномоченных для этого на украинском банковском рынке. Выплаты предусмотрены в рамках государственных инициатив по поддержке отцовства в стране.

О том, кто и как может оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает госпрограмма помощи через ПриватБанк

В 2026 году государственная финпомощь семьям с детьми в размере от 7 000 до 12 000 грн теперь начисляется на единые спецсчета в уполномоченных банках Украины, среди которых есть и ПриватБанк.

Речь идет о зачислении целевых средств, которые можно тратить исключительно безналично в учреждениях с определенными категориями (MCC-кодами). А именно на следующие направления:

Детское питание, одежда, средства гигиены по программе выплат на детей до одного года.

Оплату частных детских садов, официальных услуг няни или развивающих кружков в рамках программы "єЯсла".

Снимать средства с таких счетов в виде наличных денег или переводить на обычные карты нельзя.

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Какие суммы можно оформить через ПриватБанк

Граждане могут получить в зависимости от ситуации несколько видов выплат на украинское отцовство. Список в этом году был обновлен. Все они предусматривают разные суммы помощи:

Ежемесячное пособие на младенцев — 7 000 грн на детей до одного года, 10 500 грн — на детей с группой инвалидности; Выплаты по программе "єЯсла" для трудоустроенных родителей — 8 000 грн на ребенка от года до трехлетнего возраста, 12 000 грн — на ребенка с инвалидностью; Единовременная выплата по программе "Пакунок малюка" — в размере 8 450 грн.

Как можно оформить помощь в ПриватБанке

Согласно сообщению, клиентам больше нет необходимости оформлять различные счета или карты на отдельные виды помощи на детей, ведь можно открыть специальный счет "Забота о ребенке". Разные выплаты будут поступать на "Дія.Карту".

Чтобы оформить выплаты в ПриватБанке, нужно соблюсти следующие рекомендации:

Открыть цифровую "Дія.Карту" Mastercard в "Приват24";

Подключить "Забота о ребенке";

Выбрать в приложении "Дія" сервиса;

Указать карту для зачисления выплат.

Выгоды открытия счета в ПриватБанке

В банке отметили, что оформление счета в ПриватБанке для поступления выплат по госпрограмме "Забота о ребенке" принесет отдельные выгоды.

Клиенты смогут рассчитывать на 10% кэшбэка при осуществлении расчетов "Дія.Картами" от банка. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с международной платежной системой Mastercard.

Чтобы получить такую возможность, необходимо:

зайти в приложение "Приват24";

открыть программу лояльности "Привет";

активировать кэшбэк в 10%.

Как сообщали Новини.LIVE, в ПриватБанке рассказали, как безопасно пользоваться мобильным приложением на смартфоне. Клиенты должны знать ключевые правила, которые помогут уберечь деньги от мошенников. При этом телефонный номер, подвязанный к банковскому счету, также требует особой защиты. Прежде всего, следует использовать ПИН-код для SIM-карты.

Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк запустил новую функцию в виде переводов денег без карты. Клиентам могут отправлять деньги через Apple Pay и Google Pay. Для их зачисления можно создать спецссылку в "Приват24", благодаря чему отправителю не нужно будет вручную вводить номера карт. За такую услугу дополнительная комиссия не предусмотрена.