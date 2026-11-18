Перехожі біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році у державному "ПриватБанку" залишаються чинними вимоги щодо надання звіту клієнтами про щомісячний обсяг фінансових надходжень. Такі правила стосуються всіх учасників українського банківського ринку, адже продиктовані законом щодо фінансового моніторингу. Клієнт повинен правильно визначити суму доходу, щоб уникнути блокувань під час фінансових операцій.

Про те, які діють вимоги до оприлюднених сум, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Необхідність звітування про доходи перед ПриватБанком

Згідно із законом 361-IX, покликаним запобігати та протидіяти легалізації доходів, здобутих протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, всі клієнти ПриватБанку зобов'язані розкривати персональну інформацію.

Згідно з вимогами законодавства, тільки наявність актуальних даних є запорукою подальшої та безпечної взаємодії сторін.

Держфінустанова регулярно відправляє клієнтам повідомлення з проханням здійснити оновлення даних. Як правило, на це відводиться 30 днів. Процедуру можна пройти як дистанційно, так і шляхом особистого звернення до відділення.

Читайте також:

Якщо громадянин проігнорує відповідні вимоги та не надасть необхідні документи, його рахункам загрожуватиме блокування.

Зокрема, клієнти повинні повідомити банк про орієнтовну максимальну суму, яка може надійти на всі картки упродовж місяця.

Як правильно звітувати про доходи перед банком

Клієнт повинен заповнити анкету, відповівши на кілька запитань. Зокрема, потрібно буде підтвердити відсутність зв'язків з РФ та Білоруссю.

Також необхідно зазначити актуальну адресу реєстрації та фактичне місце проживання.

Окрім того, ПриватБанк повинен знати максимальний щомісячний дохід. Йдеться про обсяг надходжень на всі картки, відкриті у банку.

При цьому клієнт повинен не занизити дохід, оскільки у разі перевищення суми надходжень система може заблокувати рахунок до з'ясування обставин щодо законності коштів.

Щоб не мати проблем та не надавати підтверджувальні документи, необхідно підрахувати всі можливі суми надходжень та переказів, окрім пересланих між своїми картками.

Як подати онлайн оновлену інформацію у ПриватБанку

Згідно з правилами, регулярність актуалізації даних є індивідуальною і залежить від рівня ризику для ділових відносин. У ПриватБанку громадяни повинні проходити таку процедуру мінімально один раз на п'ять років.

Зокрема, через мобільний застосунок "Приват24" це можна зробити дистанційно наступним чином:

Відкрити повідомлення "Актуалізувати інформацію" у разі його надходження; Підтвердити відсутність зв’язків з державами-агресорами; Ввести ПІН-код картки для підтвердження; Перевірити особисті дані; Внести доповнення, якщо інформація змінилась; Додати необхідні документи або з "Дії", або вибрати зі списку та сфотографувати; Зазначити місце реєстрації/фактичну адресу; Оприлюднити свій соцстатус; Внести інформацію про максимальну суму доходу за місяць; Підписати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку за перевипуск "карток для виплат" з індивідуальним дизайном стягують 99 грн. Водночас ті, хто хочуть мати на картці ще й фото, заплатять 149 грн. З 2027 року доставка перевипущених карт матиме свою ціну. Зокрема, у разі замовлення по Україні вартість становитиме 80 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, які вигоди передбачені за "карткою для виплат" у державному ПриватБанку. З неї не стягують комісію у разі зняття готівкових коштів через банкомати чи каси, а також за надходження цільових виплат. Водночас дозволяє примножити залишок коштів на рахунку на 5% або 7% річних.