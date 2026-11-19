Людина тримає в руці телефон з відкритим застосунком Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "ПриватБанку" розповіли про важливість захисту своїх даних на смартфоні, якщо користуються мобільним банківським застосунком. Також вимагає захисних дій фінансовий номер, що прив'язаний до рахунку, через який шахраї можуть дістатися до акаунтів.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Як безпечно користуватися застосунком ПриватБанку

Як зазначили у держбанку, клієнти повинні знати ключові правила безпечного користування мобільним застосунком "Приват24", що допоможуть надійно вберегти кошти від шахраїв.

Вони ґрунтуються на захисті самого смартфона, фінансового номера телефону та збереженні конфіденційності банківських даних. Українцям рекомендують подбати про такі дії із захисту смартфона:

Застосування пароля

Передусім клієнти повинні застосувати опцію блокування екрана. Сучасні гаджети дають змогу обмежити доступ до пристроїв через паролі, ПІН-коди та графічні ключі.

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Захист смартфона та планшета від вірусів

Варто використовувати офіційні джерела завантаження для встановлення або оновлення застосунку "Приват24". Для того, щоб не заразити телефон вірусами, потрібно встановити ліцензійну операційну систему, уникати підозрілих сайтів та посилання, встановити програмне забезпечення чи застосунки з Аpp Store чи Play Маrket.

Безпечне підключення до інтернету

Необхідно уникати входу в мобільний банкінг через підключення до публічних та незахищених мереж Wi-Fi у кав'ярнях, готелях чи на вокзалах. У банку рекомендують використовувати мобільний інтернет під час здійснення фінансових операцій.

Не передавати смартфон стороннім

Не радять давати телефон чи планшет стороннім, не перевіреним особам, адже вони можуть скористатися SMS-банкінгом, отримати одноразові паролі для входу до "Приват24" та підтвердження платежів.

Захист номера, прив'язаного до картки банку

Телефонний номер, підв’язаний до банківських рахунків, також потребує особливого захисту. Для цього слід дотриматися таких рекомендацій:

Використовувати ПІН-код з метою захисту SIM-карти. Встановити замість стандартного пароля SIM-картки власний, що вбереже номер у разі втрати або крадіжки телефона. Повідомити мобільному оператору більше особистої інформації (до номера додати дані власника, копію паспорта) для захисту SIM-картки у разі спроби перевипуску.

Як діяти у разі втрати телефона

Якщо телефон було загублено чи вкрадено, помічено підозрілу активність, то за таких умов не варто зволікати, а здійснити миттєве блокування карток та акаунту "Приват24", зателефонувавши на гарячу лінію за номером 3700. Також треба звернутися до мобільного оператора, щоб заблокувати SIM-картку.

Можна з іншого безпечного пристрою замінити паролі до е-пошти та акаунтів Google/Apple ID, що були прив'язані до втраченого смартфона.

Окрім того, необхідно повідомляти банк про будь-які спроби введення клієнтів в оману або переходу на фішингові сайти. Це оперативно можна зробити у застосунку в меню, обравши пункт "Комунікації".

Раніше Новини.LIVE писали про необхідність звітування про доходи перед ПриватБанком. Він регулярно відправляє повідомлення з проханням оновити дані, зокрема, щодо розміру фінансових надходжень за місяць. На виконання такого прохання відводиться 30 днів. Процедуру можна пройти як онлайн, так і особисто під час звернення до відділення.

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк змінив умови обслуговування для деяких карток Visa. Щоб отримати доступ до безкоштовних сервісів, необхідно буде витрачати більші суми під час розрахунків. А саме йдеться про витрати від 10 000 до 30 000 грн, інакше клієнти втратять безплатний доступ до послуг.