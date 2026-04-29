В Украине взлетела цена на спаржу: сколько надо отдать за килограмм

Продавщица на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовал сезон спаржи, однако для большинства потребителей она остается недоступной из-за высокой стоимости. Так, сейчас цены на этот овощ достигают 600 гривен за килограмм. Из-за нестабильной погоды, курсовых колебаний и общего подорожания производства, цены на этот продукт, по сравнению с прошлым годом, выросли на 20-25% и сейчас достигают 600 грн за килограмм.

Об этом изданию AgroPortal рассказала исполнительный директор одного из крупнейших в стране агропредприятий, специализирующегося на спарже, Ольга Костюк, передает Новини.LIVE.

Сколько стоит килограмм спаржи в Украине

Сезон спаржи в 2026 году, по словам Ольги Костюк, начался 15 апреля — на четыре дня позже, чем в прошлом году. В этом году, из-за неустойчивой погоды, курсовых колебаний и общего подорожания производства, цены на спаржу подскочили на 20-25%.

"В начале сезона цена выше, потому что спаржи еще нет, есть определенный ажиотаж. Затем есть пик сезона, когда ее максимально много на рынке. Для небольших производителей, которые не имеют постоянного сбыта, это очень сложно", — рассказала предпринимательница.

Она отметила, что предыдущий сезон для фермеров был тяжелым из-за четырех волн весенних заморозков, которые снизили урожайность спаржи на 15%. Однако производители готовятся к насыщению рынка: прогнозируется, что через 2 года пик сезона должен спровоцировать избыток предложения. Поэтому хозяйства изучают возможности переработки и длительного хранения продукции.

Напомним, этим летом украинцам будут продавать херсонские арбузы и дешевую клубнику. По словам нардепа Дмитрия Соломчука, арбузы после частичной оккупации Херсонщины выращивают в других областях.

"Понятно, что по вкусовым качествам, по созреванию — с херсонскими мало кто может поспорить, как бы их не выращивали. Но да, арбузы будут", — подчеркнул он.

Зато выращенную на огородах клубнику потребителям начнут предлагать в июне. Относительно цен, то килограмм ягод будет стоить в среднем 80 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине падают цены на помидоры. Овощи дешевеют, поскольку появилась продукция, выращенная в местных теплицах. Благодаря этому томаты за неделю стали дешевле на 13%.

Также Новини.LIVE писали о товарах, на которые супермаркеты установили большие скидки. Мы узнали об акционных предложениях в АТБ и Сильпо. Список ассортимента со сниженными ценами довольно широкий и может может удивить потребителей.